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السبت، 22-07-2023 02:16 م

تعاني من التهابات المعدة؟.. إليك طرق الوقاية

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الوكيل الإخباري- تعتبر التهابات المعدة من الاضطرابات التي تسبب ألمًا حادة لدى المصابين بها، مما يجعلهم غير قادرين على تناول الطعام، وقد تحدث نتيجة تناول الأكلات غير الصحية، أو الإصابة ببعض الأمراض بما في ذلك جرثومة المعدة، ويمكن أن تتفاقم وتسبب الإصابة بأمراض أخطر مثل الالتهابات المزمنة والأورام السرطانية

نستعرض في السطور التالية، دليل الوقاية من التهابات المعدة وكيفية التغلب عليها، بحسب ما ذكره موقعي " medicalnewstoday ، Healthline".

أعراض التهابات المعدة
هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالتهابات المعدة، وهي:
- التقلصات الشديدة وألم في البطن خاصًة بعد تناول الطعام.
- الغثيان والقيء المستمر.
- كثرة التجشؤ.
- سرعة نبضات القلب.
- التعرق المفرط.
- ضيق التنفس.
- الدوار.
- التعب والإرهاق الشديد.
- فقدان الشهية.
- عدم القدرة على بذل أي مجهود.
- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.
- البراز الدموي.
- اضطربات الجهاز الهضمي.

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أسباب التهابات المعدة
التهابات المعدة، لا تأتي هباء، بل لها أسباب، ومن أبرزها:
- تلف بطانة المعدة.
- الإصابة بالبكتيريا والفيروسات.
- الإفراط في تناول المسكنات والأسبرين.
- التعرض للعلاجات المشعة.
- عمليات تدبيس المعدة.


مضاعفات التهابات المعدة
مضاعفات التهاب المعدة تصل إلى حد الإصابة بقرحة، والأورام في حالة كان الالتهاب ناتجًا عن وجود جرثومة في المعدة، وهذا يحدث في حالات نادرة.


علاج التهابات المعدة
يختلف علاج التهاب المعدة حسب السبب، فإذا كان ناتج عن وجود جرثومة في المعدة يجب تناول كورس معين من الأدوية للتخلص منها، ويفضل أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص، بالإضافة إلى ذلك فهناك بعض الحالات التي يجب فيها تناول أدوية مثبطة للحموضة، والامتناع عن تناول المسكنات، والأهم هو اتباع النظام الغذائي المناسب للحد من التهابات المعدة.


نصائح للوقاية من التهابات المعدة
- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.
- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت.
- الامتناع عن تناول الأطعمة الحارة والتوابل، لأنها تزيد من خطر إصابة المعدة بالالتهاب.
- تجنب التدخين.
- الحد من المشروبات الغازية.
- تقسيم وجبات اليوم على 4 أو 5 وجبات، بكميات قليلة حتى لا تتعرض المعدة للالتهاب.
- الحرص على تناول منتجات الألبان والزبادي.
- الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين مثل القهوة وخلافه.
- تجنب الأطعمة الحمضية.


الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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