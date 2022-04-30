وصفة شاي للتخلص من الصداع والانتفاخ وآلام البطن

الوكيل الإخباري - في حين أن الماء البارد يجب أن يكون مشروبك المفضل في الموسم الحار، يمكنك أيضًا تجربة مجموعة من المشروبات المنقوعة للوقاية من الجفاف وجني فوائد بعض المكونات الصحية.



إذا كنت تبحث عن مشروب صحي من هذا القبيل، فلماذا لا تجرب وصفة الشاي السحرية التي أوردتها خبيرة التغذية ديكسا بهافسار، في حديث لها مع صحيفة إنديان إكسبرس.



تتألف الوصفة من ثلاث مكونات أساسية فقط وهي النعناع والكمون والكزبرة، والتي تساعد في التخلص من الصداع النصفي وارتفاع الكوليسترول، وإدارة مرض السكري، ومحاربة والحموضة ومشاكل المعدة، والاختلالات الهرمونية، والإمساك.



طريقة التحضير

- خذ كوبًا من الماء في إناء وابدأ بغليه.

- أضف 5-7 أوراق نعناع و 1 ملعقة صغيرة كمون وملعقة كبيرة من بذور الكزبرة، واغلي المزيج لمدة خمس دقائق.

- صفي الشاي وتناوله وهو فاتر.



وتقول الدكتورة بهافسار، إن النعناع يساعد في حالات البرد والسعال، والحموضة، والغازات، والانتفاخ، وعسر الهضم، والصداع، والتخلص من السموم، والتهاب الجيوب الأنفية، والإمساك. أما الكمون فيحسن الطعم، ويعزز الهضم، في حين أن الكزبرة تساعد على تسهيل الهضم، وإدرار البول.

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