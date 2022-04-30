الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 03:50 م

وصفة شاي للتخلص من الصداع والانتفاخ وآلام البطن

tea-1280564_960_720-1


الوكيل الإخباري - في حين أن الماء البارد يجب أن يكون مشروبك المفضل في الموسم الحار، يمكنك أيضًا تجربة مجموعة من المشروبات المنقوعة للوقاية من الجفاف وجني فوائد بعض المكونات الصحية.

إذا كنت تبحث عن مشروب صحي من هذا القبيل، فلماذا لا تجرب وصفة الشاي السحرية التي أوردتها خبيرة التغذية ديكسا بهافسار، في حديث لها مع صحيفة إنديان إكسبرس.

تتألف الوصفة من ثلاث مكونات أساسية فقط وهي النعناع والكمون والكزبرة، والتي تساعد في التخلص من الصداع النصفي وارتفاع الكوليسترول، وإدارة مرض السكري، ومحاربة والحموضة ومشاكل المعدة، والاختلالات الهرمونية، والإمساك.

طريقة التحضير
- خذ كوبًا من الماء في إناء وابدأ بغليه.
- أضف 5-7 أوراق نعناع و 1 ملعقة صغيرة كمون وملعقة كبيرة من بذور الكزبرة، واغلي المزيج لمدة خمس دقائق.
- صفي الشاي وتناوله وهو فاتر.

وتقول الدكتورة بهافسار، إن النعناع يساعد في حالات البرد والسعال، والحموضة، والغازات، والانتفاخ، وعسر الهضم، والصداع، والتخلص من السموم، والتهاب الجيوب الأنفية، والإمساك. أما الكمون فيحسن الطعم، ويعزز الهضم، في حين أن الكزبرة تساعد على تسهيل الهضم، وإدرار البول. 

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image626e84f1d663a

نصائح تحميك من المرض والتسمم خلال العيد

2022_1_2_17_23_19_925

أعراض حساسية الموز لدى النساء

4202212144441486652005

للحامل.. 5 نصائح للحفاظ على صحة حملك في عيد الفطر

النوم-لفترات-طويلة-يسبب-السكتة-الدماغية-2

وضعيات نوم تجنبك التجاعيد

462f60b5-3feb-43f1-8293-acfddb5b6c34_16x9_600x338

الأرز المطبوخ المتبقي.. هل تناوله يمثل خطراً على الصحة؟

OLIVE-OIL1

زيت الزيتون.. قيمة غذائية لا تثمن

أخبار متعلقة
n1-1

3 أضرار لكثرة النعناع

what-is-caffeine-health-benefits-possible-side-effects-and-more-722x406

ما هي كمية الكافيين الموجودة في القهوة والشاي ومشروبات الحمية الغازية؟

الشاي-والقهوة

منها الشاي .. مشروبات تساهم في الإصابة بالسكري

القهوة منزوعة الكافيين الافضل لتفادي صداع الصيام

هل تناول الشاي والقهوة في السحور يقلل من صداع الصيام

ك

تحذير خطير من تأثير" الشاي والسيجارة "بعد الإفطار