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الخميس، 28-04-2022 02:57 م

3 أضرار لكثرة النعناع

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الوكيل الإخباري-النعناع نبات خضري ذو رائحة نفاذة محببة، ينبت على أطراف السواقي والمجمعات المائية، كما يمكن زراعته كما يزرع المقدونس، ويمكن استخدام النعناع في السلطات طازجاً أو يابساً.

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تضاف بضع ورقات من النعناع إلى إبريق الشاي أو الشاي الأخضر خصوصا ليضفي على الشاي نكهة طيبة.

 

ولكن لكثرة النعناع 3 اضرار :

* إضعاف امتصاص الحديد

* تداخله مع عمل بعض أدوية الأعصاب

* يؤثر على مرضى الارتجاع المعدي والحوامل

 

 

عكاظ

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