3 أضرار لكثرة النعناع

الوكيل الإخباري-النعناع نبات خضري ذو رائحة نفاذة محببة، ينبت على أطراف السواقي والمجمعات المائية، كما يمكن زراعته كما يزرع المقدونس، ويمكن استخدام النعناع في السلطات طازجاً أو يابساً.

اضافة اعلان



تضاف بضع ورقات من النعناع إلى إبريق الشاي أو الشاي الأخضر خصوصا ليضفي على الشاي نكهة طيبة.



ولكن لكثرة النعناع 3 اضرار :

* إضعاف امتصاص الحديد



* تداخله مع عمل بعض أدوية الأعصاب



* يؤثر على مرضى الارتجاع المعدي والحوامل

عكاظ