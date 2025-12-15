الإثنين 2025-12-15 11:22 ص

فن بلوغ الأربعين.. ماذا نصنع وكيف نتواصل ونترك أثراً حقيقياً في حياتنا؟

الإثنين، 15-12-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   الأربعون ليست رقمًا عابرًا، بل بداية مرحلة حيوية تمثل ذروة الإبداع والإنجاز بين 40 و55 عامًا. في هذا العمر، تزداد الثقة بالنفس وتتضح الأولويات، لتصبح الحياة أكثر وعيًا وحرية.

مرتكزات الازدهار في الأربعينيات:
التجدد والإبداع: التخلّي عن أسطورة «هذا أنا»، فالذات قابلة للتطور في كل عمر.
التواصل الهادف: بناء علاقات عميقة يدعم النجاح والصحة النفسية.
المساهمة والأثر: توظيف الخبرة لصنع قيمة حقيقية للنفس والمجتمع.


ملامح المرحلة:
اختيار السعادة الحقيقية وتقدير الوقت الخاص.
تفضيل الصداقات الصادقة على كثرة المعارف.
قوة قول «لا» لحماية الطاقة والحدود.
العناية بالجسد والعقل كأساس للتوازن.
قبول الذات وبناء مرونة عاطفية.
التركيز على التجارب والذكريات أكثر من الماديات.
الامتنان للأسرة والحياة اليومية.

 

الخلاصة:
 الأربعونيات مرحلة نضج ووضوح، تبدأ فيها الحياة بثقة وحماسة، ويصبح فيها الأثر اختيارًا واعيًا، والفرح أسلوب حياة.

 

زهرة الخليج 

 
 


