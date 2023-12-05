الثلاثاء 05-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية على أسر فقيرة

المقاومة تنشر مشاهد جديدة لاشتباكها مع قوات الاحتلال في غزة -فيديو

إصابة شاب برصاص الاحتلال على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة

إصابة عدد من الإسرائيليين إثر قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحية و74 مسيرة خلال يوم

في أعلى حصيلة يومية.. جيش الاحتلال يعلن عدد قتلاه بمعارك غزة

تسعيرة ثانية .. انخفاض على اسعار الذهب بالاردن

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق - خو لسحب كميات كبيرة من المياه

الهام المصري : ممتنة لجلالة الملك ولن انسى يوم استشهاد ابني وزوجي امام عيني

عاجل

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 02:54 م

10 علاجات طبيعية لنزلات البرد والإنفلونزا

2019_2_26_13_0_3_64-780x470


الوكيل الإخباري - مع بدء موسم البرد والإنفلونزا، تواصلت قناة "Fox News Digital" مع عدد من المتخصصين في مجال الصحة وتحدثت معهم للحصول على نصائحهم بشأن العلاجات الطبيعية التي يجب مراعاتها عندما يصاب الشخص بأي من هذه الأمراض، وفقًا لما نشرته صحيفة "New York Post".

اضافة اعلان


توصيات بالغة الأهمية
وكما هو الحال دائمًا، من الحكمة مراجعة الطبيب إذا كانت هناك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الصحة أو الأعراض التي يمكن أن يعاني منها الشخص، حيث يختلف الوضع من شخص لآخر، لكن يوجد أيضًا 10 توصيات ينبغي أخذها في الحسبان:

 

1. فيتامين C
يرجح الخبراء أن أولئك، الذين يشعرون أنهم يعانون من بوادر نزلة برد أو أن لياقتهم الصحية ليست على ما يرام، يمكن أن يتناولوا مكملات الفيتامينات، وخاصة فيتامين C وفيتامين D3.


2. فيتامين D3
كما أوصت دكتورة كيرلي بتناول فيتامين D3، مشيرة إلى أنه "بمثابة جرعة كبيرة من أشعة الشمس اليومية، ومن المعروف أنها تساعد في دعم جهاز المناعة في مكافحة الفيروسات".

 

3. الزنك
إن الزنك معدن أساسي، وهو علاج طبيعي آخر أثبت نجاحه في علاج أعراض البرد. وقالت دكتورة كيرلي إن الزنك "مهم لوظيفة الخلايا المناعية، التي تدعم دفاع الجسم ضد العدوى. كما أن مكملات الزنك قد تساعد في دعم نظام المناعة الصحي."

4. العسل
وقال دكتور جاك إنه تبين أن "العسل فعال في الحد من السعال لدى البالغين والأطفال على حد سواء".


5. البيلسان
تم تناول نبات البلسان، وهو نبات طبي، لسنوات لعلاج أعراض البرد والإنفلونزا وكذلك لتقوية جهاز المناعة.


6. شوربة الدجاج
اكتشفت دراسة، أجراها المركز الطبي بجامعة نبراسكا في التسعينيات من القرن الماضي، أن حساء الدجاج هو في الواقع علاج فعال لنزلات البرد.


7. البخاخات المالحة
قال دكتور جاك: "تعد بخاخات الأنف المالحة حلاً آمنًا وبسيطًا" للمساعدة في معالجة الاحتقان، مضيفًا أنها "فعالة وعادةً لا يكون لها الآثار الجانبية المرتبطة بالبخاخات الطبية".


8. الاستحمام بماء ساخن
وأشار دكتور باريك إلى أن "الاستحمام بالبخار الساخن" يمكن أن يفعل المعجزات لتخفيف الاحتقان ويجعل نزلات البرد أو الإنفلونزا أقل بؤسا.

 

9. تغذية صحية
كما قالت دكتورة كيرلي: "إن أفضل طريقة لتقوية جهاز المناعة هي تناول نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات" قبل الإصابة بالمرض، والذي ينبغي أن يشتمل على "الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C، مثل البروكلي أو البرتقال أو الشمام".

 

10. النوم الجيد
وقال العديد من الخبراء إن أهمية النوم الجيد أثناء الليل والراحة عند المرض لا يمكن التقليل منها. وأوضحت دكتورة كيرلي أن الشخص البالغ "يحتاج إلى ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة، مشيرة إلى أن النوم الجيد يساعد في تجديد خلايا جديدة بالحسم واكتساب الطاقة اللازمة لمحاربة العدوى، في حين أن الحرمان من النوم يمكن أن يقلل من وظيفة المناعة.

 

 

العربية 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7073111-23177114

ما هي فوائد الأسماك الزيتية في علاج أمراض القلب؟

2018_4_11_17_19_27_460

تحذير.. اكتئاب الحمل يؤثر على نمو الجنين

istock-502131833

بـ 3 مكونات فقط.. مشروب سحري لتنقية الجسم من السموم

1701760536_image-1140x675

دراسة: مخاطبة الرضع بنبرة غنائية تساعدهم على تعلم اللغة

580-660x330

كيف يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية؟

125568

قراءة الشعر تساعد على الوقاية من الخرف