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الخميس، 14-01-2021 02:39 م

10 نصائح للحفاظ على الوزن الصحي للجسم في الشتاء.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يعد الشتاء من اكثر الفصول التي تدفع الكثير من الأشخاص إلى استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة، وذلك للحصول على الشعور بالدفء، وهو ما قد يتسبب في زيادة وزن الجسم عن المعدل المثالي له.

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وهناك مجموعة من العادات الغذائية التي تمكنك من الحفاظ على وزن الجسم الصحي خلال فصل الشتاء:


1- الحرص على شرب كميات مناسبة من المياه بشكل منتظم، بحيث يتم تناول ما لا يقل عن ٢ لتر على مدار اليوم.

 

2- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بصورة مستمرة، والتي من شأنها رفع معدل حرق الدهون بالجسم، والوقاية من زيادة الوزن.

3- تقليل تناول الأطعمة الغنية بالسكر، ومن أبرزها الأنواع المختلفة من الحلويات، والعصائر المضاف إليها المحليات الصناعية.


4- التوقف عن تناول اللحوم المصنعة والمجمدة، والتي تحتوي على نسب عالية من الدهون غير الصحية المسببة لزيادة الوزن.


5- الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الألياف الغذائية، وأبرزها الخضراوات والفواكه، والتي تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي تقليل استهلاك الطعام.


6- إدراج الحبوب الكاملة في النظام الغذائي المتبع، مع مراعاة طهيها بطرق صحية.


7- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من السكر المسبب لزيادة الوزن.


8- الطهي باستخدام زيوت صحية بدلًا من الزيوت المهدرجة المسببة للسمنة، فضلًا عن ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.


9- الحرص على تناول الأسماك الغنية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية، والتي تتميز بقلة سعراتها الحرارية، إضافة إلى احتوائها على نسب عالية من مضادات الأكسدة.


10- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب أو اللبن الرائب أو الزبادي أو الجبن القريش، مع مراعاة تجنب المنتجات الدسمة مثل الجبن الشيدر والرومي وغيرها، أو تناولها بكميات قليلة.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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