3 أسباب لاسمرار منطقة أسفل الإبط

الوكيل الإخباري- قد يشير تحول لون الجلد الموجود في منطقة أسفل الإبط إلى لون أغمق وزيادة سمك الجلد في هذه المنطقة، إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.



نستعرض في السطور التالية الحالات المرضية المرتبطة بتغير لون المنطقة أسفل الإبط، وفقًا لما نشره موقع "Health line".



أسباب اسمرار منطقة أسفل الإبط

يتم تحديد لون البشرة بواسطة خلايا صبغية تسمى الخلايا الصباغية، وعندما تتكاثر هذه الخلايا بدرجة أكثر من المعتاد يمكنها تحويل الجلد إلى لون أغمق، وتعرف هذه الحالة باسم "القهم العصابي"، ويمكن لأي شخص أن يصاب به.



وعادًة تكون الإصابة بالقهم العصابي بسبب عوامل وراثية أو الإصابة بحالة مرضية كامنة، تتمثل في:



1- السمنة

زيادة الوزن تجعل الجسم أكثر مقاومة لتأثيرات الأنسولين، ويساعد هذا الهرمون في تنظيم نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم إلى زيادة إنتاج خلايا صبغة الجلد التي تتسبب في أن تصبح منطقة أسفل الإبط باللون الداكن.



2- داء السكري من النوع 2

السمنة هي أيضًا عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهو مرض ارتفاع نسبة السكر في الدم، يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 لخطر متزايد للإصابة بالقهم العصابي.



3- تغير الهرمونات

تعد نسب الهرمونات من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تغير لون الجلد أسفل الإبط بما في ذلك متلازمة تكيسات المبيض وقصور الغدة الدرقية وبعض الأدوية المسببة لاضطراب الهرمونات، مثل الأنسولين وحبوب منع الحمل والعلاج الكيماوي.

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