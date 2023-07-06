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الخميس، 06-07-2023 07:19 ص

احذر .. علامات إذا ظهرت تحت الإبط لا تتجاهلها

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الوكيل الاخباري - هناك علامات إذا ظهرت تحت الإبط لا يجب تجاهلها، لأنها قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان وخصوصًا لدى النساء، لذا إذا ظهر نتوء أو تضخم أسفل الإبط عليك الحذر منها.

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والورم تحت الأبط يظهر على شكل نتوء لا يمكن رؤيته ولكن يمكن لمسه والشعور به، أو نتوء خارجي يمكن الشعور به ورؤيته.


ويمكن أن يكون وجود كتل تحت الذراع إلى سرطان الثدي، وهو ما يوجب على النساء إجراء فحص ذاتي شهري للثدي وإبلاغ الطبيب عن وجود أي كتل على الفور.
وسرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة، كما أنه يصيب كلاً من الرجال والنساء.


علامات سرطان الثدي:
１- وجود كتلة تحت الأبط على شكل نتوء.
２- وجود تضخم في الثدي يختلف عن الأنسجة المحيطة.
３- وجود تغيرات في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.
４- وجود تقشر في المنطقة المصابة من الجلد بالحلمة.
５- وجود احمرار جلد.


عوامل الخطر
１- كونكِ أنثى، فالنساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بسرطان الثدي.
２- تزيد احتمالية إصابتكِ بسرطان الثدي مع التقدم بالعمر.
３- وجود سجل مرضي للإصابة بمشاكل الثدي.
４- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.
５- إذا ا شُخصت والدتك أو أختك أو ابنتك بسرطان الثدي، خصوصًا في سن مبكرة.
６- الجينات الموروثة التي تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.
７- التعرض للإشعاع.
８- السمنة.
９- استخدام العلاج الهرموني بعد سن اليأس.

 

مصراوي


 




 

 


 

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