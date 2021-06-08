3 فئات ممنوعة من أكل الطماطم

الوكيل الإخباري _ تعتبر الطماطم من أشهر الأطعمة التي يتناولها معظم الأشخاص، بسبب مذاقها الشهي ونكهتها المميزة.





إلا أن الدراسات تُشير إلى أن هناك أشخاص ممنوعون من تناول الطماطم، لأنها مضرة جداً لهم، وهم:

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1. الأشخاص الذين يعانون من وجود حصوات بالكلى.



2. الأشخاص الذين يعانون من أمراض بالمعدة.



3. الأشخاص الذين يعانون من التهاب وقرحة في المعدة.



حيث يمنع هؤلاء الأشخاص من تناول الطماطم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الأحماض العضوية، ويُنصح من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم مثل الكاتشب ومعجون الطماطم.



ويُشار إلى أن الطماطم المعالجة حرارياً، أكثر فائدة من الطماطم الطازجة، لذا قبل استخدامها ينصح بأن تطبخ لفترة قصيرة على نار خفيفة.



المصدر : الامارات نيوز