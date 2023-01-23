3 فوائد صحية لتناول البقوليات

الوكيل الإخباري-تعد مجموعة البقوليات أحد مجموعات الأغذية الفريدة والغنية بقيمها الغذائية، وتمتاز بكونها مصدرا عاليا بالبروتينات والاحماض الامينية الأساسية، والمعادن والفيتامينات والالياف الغذائية.



كما أن البقوليات هي البذور المجففة الصالحة للأكل، فهي أطعمة مغذية وصحية فائقة الجودة لكنها أيضًا صديقة للمناخ وصديقة للبيئة، وأكثر ما نعرفه هو الفاصوليا والبازلاء والعدس، ولكن هناك في الواقع 11 نوعًا.

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1- البقوليات مصدر مهم للبروتينات

تحوي البقوليات كمية عالية من البروتينات المهمة للجسم، وطالما هي من النوع النباتي، فهذا قد يجعل البقوليات غذاء مميزا للنباتيين ولمن لا يتناولون كميات كافية من اللحوم والاسماك او منتجات الألبان.



ويمكن الاستفادة منها بإدخالها ضمن الاطباق المختلفة كالشوربات والمرقات وأطباق النشويات والسلطات، أو ضمن المقبلات الرئيسية.



ولكون ثمنها أقل من اللحوم فيمكن استغلالها لتقليل كميات اللحوم المتناولة وأخذ حصص البروتين المطلوبة يومياً بدهن أقل.



2- مصدر ممتاز للألياف

تعد البقوليات مصدرا عاليا للألياف الغذائية المهمة جداً في:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم.



تقليل خطر الاصابة بأمراض القلب والسكري والسرطانات.

ويمكن أن يغطي تناول البقوليات حصص من الخمس حصص المطلوب تناولها يومياً من الخضار والفواكه، والحصة الواحدة من البقوليات تعادل تقريباً ثلاث ملاعق كبيرة من البقوليات المطبوخة، أي تقريبا 80 غم.



وعند تناول كمية تزيد على ذلك، يمكن حسابها من ضمن حصص الخضار والفواكه الخمس بكونها تحوي مقدارا مشابها تقريباً من الالياف والفيتامينات والمعادن.



3- البقوليات مصدر هام للحديد

تعد البقوليات أحد أهم مصادر الحديد من النوع النباتي، وهنا قد تكون غذاء مناسب للنباتيين الذين يبحثون باستمرار عن مصادر غنية بالحديد.



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