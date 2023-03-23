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الخميس، 23-03-2023 12:58 م

3 مشروبات مفيدة لمرضى السكري في رمضان

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الوكيل الإخباري- في شهر رمضان المبارك، يكثر الصائمون من شرب العصائر والمشروبات الغنية بالسكر لكي تمد أجسادهم بالطاقة خلال فترة الصيام، لكن المصابين بمرض السكري لا يستطيعون فعل ذلك، فكيف يمكن لهؤلاء الأشخاص الحفاظ على رطوبة أجسادهم وإمدادها بالطاقة خلال النهار.

ولأهمية الموضوع، نورد هنا أفضل مشروبات الترطيب والطاقة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وفقًا للدكتور ميتزي روبين، وهو طبيب معتمد في طب الأسرة وطب السمنة في مصر.

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من الضروري المحافظة على الجسم رطبا، فعندما لا يكون الجسم رطبًا بشكل كافٍ، يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة اعتمادًا على مستوى الجفاف.
الجفاف الخفيف: الشعور بالعطش وجفاف الشفاه أو الفم أو العينين، أما الجفاف المعتدل: الإمساك وسرعة دقات القلب والإرهاق والتهيج وضباب الدماغ. في حين أن الجفاف الشديد: يمكن أن يهدد الحياة، ويسبب الدوخة أو الإغماء، وجفاف الجلد، والإنهاك الحراري أو ضربة الشمس، وانخفاض حجم الدم، وحتى الفشل الكلوي، "لذلك إن مفتاح تجنب الجفاف ومخاطره المحتملة يكمن في شرب كمية كافية من الماء لدعم احتياجات جسمك".


الماء مع الليمون
الماء هو الأفضل للترطيب اليومي، ويمكنك أن تضيف دفعة من الترطيب بعصر الليمون. كما يمكنك إضافة الخضار أو الفاكهة لتضيف نكهة لذيذة دون إضافة السكر.


إذ يمكنك إضافة شرائح النعناع أو الريحان أو الخيار أو الكرفس أو البرتقال أو الفراولة للحصول على نكهات مختلفة بدون مكونات صناعية أو سكر مضاف.


ماء جوز الهند
ماء جوز الهند هو مشروب آخر يمكن أن يساعد مرضى السكري على الترطيب خلال ساعات الصيام. إذ يحتوي ماء جوز الهند على جرامات سكر أقل من عصائر الفاكهة الأخرى.


ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يوفر كوب واحد من ماء جوز الهند 46 سعرًا حراريًا، وحوالي 2 جرام من البروتين، و2 جرام من الألياف، و6 جرامات من السكر.
وتعمل الألياف الموجودة في ماء جوز الهند على إبطاء عملية الهضم وتمنع ارتفاع السكر.


بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ماء جوز الهند بشكل طبيعي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم للحفاظ على رطوبتك. لكن من المهم أن تتذكر أن العديد من العلامات التجارية تضيف مصادر السكر إلى منتجاتها، لذا تأكد من شراء ماء جوز الهند غير المحلى.


عصير البرتقال
على الرغم من أنه ربما لا يكون أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في مشروبات الترطيب لمرضى السكري، إلا أن عصير البرتقال بدون سكر مضاف يمكن أن يكون خيارًا.


مثل ماء جوز الهند، يوفر عصير البرتقال السكر بشكل طبيعي لتغذية الجسم. إذ أن عصير البرتقال هو مشروب يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين سي.


كوب واحد من عصير البرتقال يحتوي على 110 سعرات حرارية، و2 جرام من البروتين، و1 جرام من الألياف، و20 جرامًا من السكر، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

 

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