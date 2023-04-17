4 ألوان تحسن الحالة النفسية .. أيها تفضل ؟

الوكيل الإخباري- أكد أطباء علم النفس في دراسة أن الألوان تؤثر مباشرة في الصحة النفسية، وأن لكل لون تأثيراً وطابعاً خاصاً به، إضافة الى أن بعض الألوان تثير المشاعر والعواطف.

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وأوضح الأطباء أن بعض الألوان تمنحنا شعوراً بالكآبة والحزن، وبعضها الآخر يمنحنا شعوراً بالسعادة والبهجة والسرور، ويساهم في تحسين المزاج أيضاً.



ونشر موقع "هيلث شوتس" الطبي تقريراً مفصلاً أكد فيه الأطباء أن هناك أربعة ألوان يمكن أن تجعلك سعيداً وتحسّن من مزاجك، وهي:



- الأبيض: يرتبط هذا اللون في الغالب بالنقاء والنضارة، ويجعل الناس يشعرون بالسلام مع أنفسهم، واللون الأبيض الساطع يجعل الشخص يشعر بالإيجابية من نواحٍ كثيرة، ويفضّله الكثير من الأشخاص لأن الأبيض في رأيهم يشير إلى البدايات الجديدة.



- الوردي: من الألوان التي تزرع السعادة والفرح، فهو يساعد على تبديد القلق ويملأ المكان بالطاقة الإيجابية، ويقول الكثير من الأشخاص إن اللون الوردي الفاتح يمنحهم شعوراً بالانتعاش والتفاؤل لكونه يذكّرهم بالأزهار والورود، وهو ما يؤثر مباشرةً في النفسية.



- الأزرق: يمثل هذا اللون الهدوء واللطف والسلام لمعظم الناس، كما أنه فعال في التخلص من الإجهاد، حيث يؤكد الأطباء أن هذا اللون يخفض مستويات ضغط الدم ويخفّف من القلق ويبطّئ معدل ضربات القلب ويجعلك تشعر بالسعادة، لذا يُنصح بارتداء ملابس زرقاء اللون أو طِلاء الغرفة باللون الأزرق المناسب لتشعر بالمزيد من السعادة والإيجابية.



- الأخضر: يرتبط هذا اللون إلى حد كبير بالطبيعة، وهو من الألوان المريحة للنظر أيضاً، ويصفه الأطباء كمهدّئ للأعصاب ويساعد على تبديد القلق، إذ يشعر الأشخاص بالإيجابية والنشاط والتفاؤل عند رؤية هذا اللون، لذا يُنصح بوضع النباتات الخضراء في أرجاء المنزل للتقليل من التوتر.





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