الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

الأربعاء، 29-03-2023 11:52 ص

إلى أي مدى تؤثر شخصية الآباء على الأبناء؟

تأثير_سلوك_الآباء_على_الأبناء


الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة في جامعة واشنطن كيف تشكّل شخصية الوالدين حياة الأطفال، من خلال 5 سمات نفسية رئيسية، يستخدمها علماء النفس لوصف طبيعة الشخصية.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، السمات هي: الانبساط، والتوافق، والانفتاح، والضمير، والعصبية.

اضافة اعلان


واعتمدت الدراسة على بيانات 9400 طفل أعمارهم بين 11 و17 عاماً وأولياء أمورهم، شاركوا في استطلاع ألماني يجري منذ عام 1984.


ويصف الدكتور جوشوا جاكسون، المشرف على البحث، السمات الخمسة كالتالي: الانبساطية مقياس لمدى انفتاح الشخص وطاقته. ويشير القبول إلى التعاون والتوافق مع الآخرين. والانفتاح يتعلق بالإبداع والخيال. أما الذين يتسمون بالضمير الحي فهم منظمون وحذرون. وعادة ما يكون العصبيون قلقون وعصبيون.


ووجد التحليل أن الأطفال الذين يعانون من آباء عصبيين لديهم درجات منخفضة نسبياً في عدة مقاييس، بما في ذلك التحصيل العلمي، والصحة العامة، ووزن الجسم، والوقت الذي يقضونه في الأنشطة الترفيهية.


وقال جاكسون: "الآباء المنفتحون أقل عرضة للتأكيد على الدراسة والواجبات المنزلية. ربما يشجعون أطفالهم على التواصل الاجتماعي بدلاً من الدراسة، أو ربما يكونون مشغولين جداً بحياتهم الخاصة أكثر من مساعدة الأبناء في أداء واجباتهم المدرسية".


من ناحية أخرى، أظهر التحليل أنه من المرجح أن يكون الأطفال أكثر صحة إذا سجل آباؤهم درجات عالية في مقاييس التوافق أو الضمير، وأكثر عرضة للبقاء نشيطين في أداء الهوايات إذا سجل آباؤهم أيضاً درجات عالية في الانفتاح.


ووجد البحث أنه إذا كان كلاً من الأطفال والوالدين عصابيين، يميل الأطفال إلى زيادة الوزن. وأنه من المرجح أن يكون الأطفال أكثر صحة إذا كان آباؤهم واعين. "هذا محتمل جدًا لأن الآباء الذين يتسمون بالضمير الحي يشجعون على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي".



وبشكل عام، تعمل سمات الأطفال بشكل جيد إذا كان آباؤهم منفتحين ومقبولين وضميريين ومنفتحين دون أن يكونوا عصبيين. "ربما يكون هذا قريباً من أفضل سيناريو"، حسب تعبير جاكسون، ولكن حتى هذه المجموعة يكون لها بعض الجوانب السلبية، فالأطفال الذين لديهم آباء منفتحون يحصلون على درجات دراسية أقل.


وينفي جاكسون فكرة أن الأبناء يشبهون الآباء دائماً، وإلا لتطابق الأشقاء. "قد يكون لدى الآباء المنفتحين أطفالًا انطوائيين والعكس صحيح.  كما أن سمات الشخصية تختلف عن السلوكيات، فالأخيرة يمكن تغييرها وتعديلها بالوعي".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
naom_58d3953f9add6-1440x907

الوفاة المفاجئة بسبب الأزمة القلبية .. ما اسبابها؟

نصائح-رمضانية-في-الأكل (1)

ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

2020_5_4_16_55_13_489

مادة غذائية تجنبك العطش نهار رمضان

image

فائدة غير متوقعة للجزر .. يقي من هذا المرض القاتل !

Doc-P-1049217-638149326762527770

11 علامة مبكرة للخرف

Low-Back-Pain

خمسة أخطاء يرتكبها موظفو المكاتب وتؤدي إلى آلام الظهر

أخبار متعلقة
6411a1ea4c59b7604b249ed6

ما هي كمية القهوة اليومية التي نحتاجها لدرء خطر الإصابة بـ"قاتلين صامتين"؟

640edeed4236043fb46c85c8

دراسة : تنظيف أسنانك بشكل صحيح قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل!

7717520_1642504398

ما أثر نظام "الكيتو" الغذائي على صحة القلب ؟

WhatsApp-Image-2022-11-19-at-5.00.48-PM-6

بشرى سارة لمن يعانون اضطرابا "مزعجا" في السمع

2023_2_23_22_42_34_132

خبراء: انخفاض الكوليسترول الضار بقوة يهدد القلب

202331191227101QV

دراسة : تأكيد رابط بين التلوث وزيادة الاستشفاء جراء مرض القلب