الضحك.. فوائد جمّة للنفس والجسد

الوكيل الإخباري - قال الدكتور ماركوس جوش إن الضحك يتمتع بفوائد جمّة للنفس والجسد على حد سواء، حيث إنه يحارب التوتر والقلق من ناحية، ويعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي من ناحية أخرى.

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محاربة التوتر والقلق

وأوضح كبير الأطباء في عيادة الطب الباطني في عيادة نورمبرغ بألمانيا، أنه أثناء الضحك تنخفض مستويات هرمونات التوتر النفسي مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويتم إطلاق هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، ما يسهم في محاربة التوتر النفسي والضغط العصبي ومشاعر الخوف والقلق.

تنشيط القلب

وأضاف جوش أن الضحك يعمل على تنشيط الجهاز القلبي الوعائي بأكمله، موضحاً أنه عندما نضحك، يزداد حجم التنفس، وهذا يعني دخول كمية كبيرة من هواء التنفس إلى الرئتين قبل أن تخرج مرة أخرى.. لذا يُشار إلى الضحك "بالركض الداخلي".



كما تتوسع الأوعية الدموية ويرتفع ضغط الدم لفترة قصيرة أثناء الضحك، ما يعني تزويد القلب بالأكسجين بشكل أفضل، وبالتالي يقوم القلب بأداء وظيفته المتمثلة في ضخ الدم على نحو أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الضحك على تنشيط 17 عضلة في الوجه فقط، و80 عضلة أخرى في الجسم بأكمله.

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