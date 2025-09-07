خلع الحذاء عند الباب.. ثقافة أم خطر على الصحة؟

الوكيل الإخباري- رغم أن خلع الحذاء قبل دخول المنزل يُعتبر عادة اجتماعية، إلا أن الأطباء يؤكدون أن له أهمية صحية كبيرة، لأن الحذاء قد ينقل بكتيريا خطيرة من الشارع إلى داخل البيت.

بحسب الطبيبة المتخصصة بالأمراض الداخلية، د. دانية الحلاق، فإن الأحذية تلتقط بكتيريا وفطريات قد تُسبب أمراضًا خطيرة، منها:

بكتيريا التيتانوس من التربة.

Clostridium difficile من المستشفيات.

الإشريكية القولونية (E. coli) التي قد تسبب الإسهال والفشل الكلوي.

فطريات القدم وبيض الديدان والطفيليات.



وتُظهر الدراسات أن أكثر من 400 ألف وحدة بكتيريا تعيش على سطح الحذاء، و3000 داخل الحذاء. وغسل الحذاء في الغسالة يُزيل 90–99% من هذه الجراثيم، شرط اتباع تعليمات الغسيل.



الفئات الأكثر عرضة:

الأطفال بسبب ضعف المناعة.

مرضى السكري بسبب ضعف الإحساس في القدمين.



نصائح للوقاية:

خلع الحذاء عند الباب.

تنظيفه شهريًا أو عند اتساخه.

استخدام مناديل معقمة للحذاء من الخارج.

تجنّب الأحذية المفتوحة في الأماكن العامة.

غسل الأحذية القماشية في الغسالة بدورة باردة.

تجفيف الحذاء في الهواء بعيدًا عن مصادر الحرارة.



وتؤكد الخبيرة كلارا شمعون أن التوازن هو الأساس: "لا نحتاج لبيئة معقمة تمامًا، لكن خلع الحذاء عند الباب خطوة بسيطة تحمي المنزل من الكثير من الأمراض".