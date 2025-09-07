خلع الحذاء عند الباب.. ثقافة أم خطر على الصحة؟

بحسب الطبيبة المتخصصة بالأمراض الداخلية، د. دانية الحلاق، فإن الأحذية تلتقط بكتيريا وفطريات قد تُسبب أمراضًا خطيرة، منها:
بكتيريا التيتانوس من التربة.
Clostridium difficile من المستشفيات.
الإشريكية القولونية (E. coli) التي قد تسبب الإسهال والفشل الكلوي.
فطريات القدم وبيض الديدان والطفيليات.
وتُظهر الدراسات أن أكثر من 400 ألف وحدة بكتيريا تعيش على سطح الحذاء، و3000 داخل الحذاء. وغسل الحذاء في الغسالة يُزيل 90–99% من هذه الجراثيم، شرط اتباع تعليمات الغسيل.
الفئات الأكثر عرضة:
الأطفال بسبب ضعف المناعة.
مرضى السكري بسبب ضعف الإحساس في القدمين.
نصائح للوقاية:
خلع الحذاء عند الباب.
تنظيفه شهريًا أو عند اتساخه.
استخدام مناديل معقمة للحذاء من الخارج.
تجنّب الأحذية المفتوحة في الأماكن العامة.
غسل الأحذية القماشية في الغسالة بدورة باردة.
تجفيف الحذاء في الهواء بعيدًا عن مصادر الحرارة.
وتؤكد الخبيرة كلارا شمعون أن التوازن هو الأساس: "لا نحتاج لبيئة معقمة تمامًا، لكن خلع الحذاء عند الباب خطوة بسيطة تحمي المنزل من الكثير من الأمراض".
-
أخبار متعلقة
-
كوابيس الليل قد تقصّر العمر.. دراسة حديثة تحذر
-
مصادر غذائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم
-
القهوة أم الشاي.. أي كافيين تختار في الصباح؟
-
دراسة تكشف ضرراً يسببه غسول الفم للشباب
-
آلام الظهر: تشوهات العمود الفقري وأسبابها وكيفية التعامل معها
-
احذرها.. عادة خاطئة بعد الرياضة تُسبب التهابات وحب الشباب
-
مركب نباتي شهير يقوّي المناعة ويساعد في مكافحة السرطان
-
5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام