الأحد 2025-09-07 11:43 م
 

عواقب ركود الصفراء

الأحد، 07-09-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء من جامعة نوفغورود، أن بنية الكبد تبدأ بالتغير بشكل لا رجعة فيه بعد ثلاثة أسابيع من ركود الصفراء.

وأشار العلماء إلى أن عدد الإصابات بحصى المرارة شهد ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، مع تزايد مضاعفاتها الخطيرة مثل اليرقان الميكانيكي (ركود الصفراء)، وهي حالة تؤدي إلى تراكم الأحماض الصفراوية في الدم. وأحد أسباب هذه الحالة هو انسداد القناة الصفراوية، ما يمنع تدفق الصفراء بشكل طبيعي إلى الاثني عشر والمشاركة في عملية الهضم.

ويمكن أن تكون العوائق داخلية على شكل حصى في المرارة أو القنوات الصفراوية، أو خارجية نتيجة ضغط على القنوات الصفراوية بسبب التصاقات النسيج الضام أو أكياس البنكرياس.


وقالت مارينا كاشايفا، الأستاذة المشاركة في قسم مورفولوجيا الإنسان: "يؤدي ركود الصفراء وزيادة الضغط في القنوات الصفراوية إلى تغيرات كبيرة في بنية خلايا الكبد، ما يسبب تسمما داخليا. ببساطة، يتسمم الجسم بالمواد التي ينتجها بنفسه".

وأظهرت دراسة حديثة شملت 160 مريضا يعانون من اليرقان الميكانيكي غير الورمي، أن استمرار الحالة لمدة ثلاثة أسابيع يؤدي إلى تدمير واضح لخلايا الكبد، مع تفاقم التغيرات في استقلاب الدهون.


وقالت مارينا كاشايفا، الأستاذة المشاركة في قسم مورفولوجيا الإنسان: "بعد استعادة تدفق الصفراء في حالات اليرقان المستمرة لمدة تصل إلى أسبوعين، يستعيد الكبد بنيته تقريبا بالكامل. أما في حالات اليرقان المزمن طويل الأمد، أي أكثر من ثلاثة أسابيع، فتبقى تغيرات تصلبية في القنوات الصفراوية، تشمل استبدال أنسجة الكبد الطبيعية بنسيج ضام، وتراكم الخلايا المرضية، ونمو وتضخم أنسجة القناة الصفراوية".

 

RT

 
 
