4 عادات تجنبك الإصابة بالقولون العصبي

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن اعتماد نمط حياة صحي قد يقلّل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وبحسب ما جاء بالدراسة المنشورة في مجلة "The journal Gut"، تراجع خطر الإصابة باضطراب الجهاز الهضمي حد نسبة 42، لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين كانوا يمارسون نشاطًا بدنيًا، وحصلوا على قسط كافٍ من النوم، واتبعوا نظامًا غذائيًا جيدًا، وابتعدوا عن تناول الكحول، ولم يدخنوا.



أعراض القولون العصبي

ووفقًا لعيادة "مايو كلينك"، يعاني الأشخاص الذين لديهم إصابة بمتلازمة القولون العصبي، من آلام في البطن، وانتفاخ، ومن متلازمة القولون المهيج. وقد يتسبب هذا الأمر بحالة مزمنة من التشنج، والغازات، والإسهال، أو الإمساك.

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يؤثر هذا الاضطراب الشائع على نسبة تتراوح بين 5% و10% من سكان العالم، أو على 1 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم. وكتب مؤلفو الدراسة أن تأثير الاضطراب على المعدة والأمعاء، وكذلك على الصحة العقلية، معروف جيدًا، لكن سبب الحالة لم تفك ألغازه بعد.



ووجد فريق بحث في هونغ كونغ أنه كلما زادت سلوكيات نمط الحياة الصحية التي اتبعها المشاركون في الدراسة، زادت الحماية ضد الإصابة بمتلازمة القولون العصبي .



طرق الوقاية من القولون العصبي

وأشار فريق البحث، إلى أن تعديلات نمط الحياة لديها القدرة على أن تكون استراتيجية وقائية أولية وفعالة لمرض القولون العصبي، فغالبية التقارير المجمعة حتى الآن حول القولون العصبي ركزت على التشخيص والعلاج بدلاً من الوقاية.



فالبحث في تطوير استراتيجية الوقاية الأولية من مرض القولون العصبي مهم جدًا نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يعانون منه، تشير الأدلة في هذه المجموعة الكبيرة إلى أنّ خيارات نمط الحياة تلعب دورًا رئيسيًا في تطور القولون العصبي.



-الحد من التوتر، فالقولون العصبي عبارة عن حالة غير متجانسة، ويمكن أن يكون هناك عدد من العوامل الإضافية التي تلعب دورًا بحدوث المرض.

- الالتزام بمواقيت النوم وصحة الأمعاء، فاتباع شروط النوم الصحية مثل عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية عند حلول وقت النوم، وتجنب الكافيين في المساء سيساعد الأفراد الذين يكافحون من أجل الحصول على نوم أفضل.

- عدم شرب الكحوليات والتدخين والابتعاد عن التدخين السلبي، أي الجلوس بجوار المدخنين.

- الحرص على اتباع نمط الحياة الصحي بأنها الحفاظ على مستوى عالٍ من النشاط البدني القوي، وتناول نظام غذائي متوازن عالي الجودة يوميًا.

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