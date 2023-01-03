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الثلاثاء، 03-01-2023 04:55 م

4 عناصر غذائية تساعدك على انتظام ضربات القلب

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الوكيل الإخباري-تعد الأطعمة جزء أساسي للوقاية من أمراض القلب، لأن الأنظمة الغذائية الخاطئة تتسبب في زيادة خطر الإصابة بتجلط الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك مشكلات عدم انتظام نبضات القلب.

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نستعرض في التقرير التالي، أطعمة لصحة القلب وانتظام نبضات القلب، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية "British Heart Foundation" وموقع "Medical news today" للأخبار الصحية.


أطعمة لانتظام دقات القلب


1-الكربوهيدرات
يمكن اختيار الكربوهيدرات الصحية، الموجودة في المكرونة والخبز والبطاطس والأرز، يوصي دومًا خبراء التغذية بتناول النشويات لكن بكميات معتدلة فضلًا عن الحرص على إعداد النشويات بطريقة صحية.


2-البروتين
يساعد تناول البروتين باعتدال على تحسين صحة القلب وكفاءته، أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين هي:


-الأسماك.
-الدواجن والديك الرومي.
-اللحوم خالية الدهن.
-منتجات الألبان خالية الدسم، مثل الزبادي واللبن والجبن.
-البيض.
-الفول والفاصوليا والعدس، أطعمة غنية بالبروتين النباتي.


3-الخضراوات والفواكه
يتضمن الغذاء الصحي 5 حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا، على أن يكون هناك تنويعًا في تناولها، لا يشترط أي صفة في الخضراوات قد تكون طازجة أو مجمدة أو مجففة أو معلبة، كما يحتسب عصير الفاكهة غير المحلاة من حصص الفواكه والخضراوات.

حفنة عبارة عن 80 جرامًا من الخضراوات أو الفواكه، مثال:
-4 زهيرات بروكلي.
-كمثرى واحدة.
-3 ملاعق كبيرة من الجزر.
-7:8 فراولة.


تعتبر أفضل الخضراوات والفوكه، هي التي تحتوي على فيتامين أ وفيتامين سي، لأنهما مضادات أكسدة ما يحسن من صحة القلب.


4-الدهون
تنقسم الدهون إلى نوعين دهون أحادية مشبعة غير صحية، هي نوع يجب التقليل من كميات تناوله للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، التي تتضمن جميع الدهون والزيوت الغنية بالسعرات الحرارية، لذلك حتى الدهون غير المشبعة يجب أن تستخدم بكميات صغيرة فقط.


فيمّا تتضمن النوع الثاني هي الدهون غير المشبعة المتعددة وهي النوع الصحي، حيث تكون غنية بالأوميجا 3 هي مضادات أكسدة مفيدة لصحة القلب، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم ويسهل على القلب ضخ الدم، تشمل الأطعمة التالية:
-المكسرات.
-الأسماك.
-الأفوكادو.

 

 

الكونسلتو الطبي

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