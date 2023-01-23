4 فئات من الأطعمة غير آمنة أثناء الحمل

الوكيل الإخباري-تندرج أنواع الأطعمة غير الآمنة للحامل تحت 4 فئات، هي الجبن، والبيض، واللحوم والأسماك. فمثلاً المايونيز المصنوع منزلياً لا يناسب الحامل، لأنه يحتوي على نسبة قليلة من البيض النيئ.



إليك ما تحتاجين معرفته عن الأطعمة التي ينبغي على الحامل الابتعاد عنها:



الجبن

الأجبان المصنوعة من حليب غير مبستر، مثل حليب الماعز، لا تعتبر آمنة للحامل، كذلك الأجبان التي تحتوي على خطوط زرقاء مثل الروكفور، والشيفر، أو الأجبان المعتّقة.



وعلى الرغم من أن الأجبان الصلبة مثل الباررميزان والحلوم قد تكون مصنوعة من حليب غير مبستر، إلا أنها تعتبر آمنة، لآن خطر بكتيريا الليستيريوسيس فيها منخفض جداً.



البيض

لاحتوائه على بكتيريا السلمونيلا .



لذلك ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنوعة من بيض نيئ أو غير المطبوخ جيداً، مثل موس الشوكولا، والمايونيز المنزلي، اما تتبيلات السلطة في السوبرماركت فهي آمنة.



اللحوم

يُنصح بعدم تناول لحم الكبد لارتفاع مستوى فيتامين أ فيه بدرجة لا تناسب نمو الجنين، كما ينبغي الابتعاد عن اللحوم المعالجة مثلا السجق والسلامي.



وينبغي طهي اللحوم جيداً، خاصة المشوية حتى يختفي اللون الزهري.



السمك

المأكولات البحرية النيئة مثل المحار والسوشي والروبيان (القريدس) المجمّد تعتبر غير آمنة للحامل.



وتوجد أنواع من الأسماك الآمنة للحمل إذا تم تناولها بكميات قليلة، مثل الشبوط والهلبوت وسرطان البحر والقاروص.



وتعتبر الأسماك المدخنة آمنة لأن عملية المعالجة تدمر بكتيريا الليستريا.

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