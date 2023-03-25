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السبت، 25-03-2023 03:31 م

4 نصائح مهمة لمرضى الكلى في رمضان

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الوكيل الإخباري- يعانى مرضى الكلى من بعض المشكلات الصحية أثناء الصيام وذلك بسبب احتياجهم الشديد إلى الماء، فما الارشادات التي يجب اتباعها حتى لايتعرضوا لمضاعفات صحية؟

قال الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية في مصر ، إن صيام رمضان لمرضى الكلى لابد أن يتم بعد استشارة الطبيب المختص، حتى لا يصل المريض إلى مرحلة في التدهور، حيث يمكن أن تسبب أمراض الكلى مضاعفات له.

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وأضاف حماد، أنه في حال السماح لمريض الكلى بالصيام، فإن ذلك يستلزم اتباع عدد من الإرشادات والالتزام بالتعليمات التي يوجه بها اخصائي التغذية من حيث كمية ونوعية الطعام حسب كل حالة للخروج من رمضان بصحة افضل.


وأوضح أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن أهم النصائح التي يجب أن يتبعها مريض الكلى في رمضان:


1- الالتزام بالسوائل المسموحة مع شرب كميات كبيرة من المياه تصل إلى 3 لتر في الفترة ما بين الإفطار والسحور


2- الالتزام بعدد الوحدات المسموح بها للمريض من الخضار والفاكهة للحصول على كميات البوتاسيوم اللازمة لسد احتياجات الجسم.


3- الحرص على تناول كمية ونوعية البروتين المسموح بها من خلال النظام الغذائي طوال الشهر.


4- تأخير وجبة السحور قدر الامكان وتعجيل الإفطار، مع ضرورة تقسيم الوجبات من بعد المغرب حتى الفجر، بحيث يتم تناول وجبات صغيرة الحجم بدلاً من وجبتين كبيرتين.

الكونستلو الطبي

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