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السبت، 21-01-2023 11:54 ص

5 آثار جانبية للأدوية تستدعي مراجعة الطبيب

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الوكيل الإخباري-يجب الحذر عند تناول الأدوية، لأنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية، على الصعيدين العضوي والنفسي، خاصةً عند تناولها بجرعات عالية أو بدون الحاجة إليها.

في التقرير التالي، نستعرض  الآثار الجانبية للأدوية التي يجب مراجعة الطبيب عند حدوثها، وفقًا لموقع "WebMD".

آثار جانبية للأدوية تستدعي مراجعة الطبيب

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1- القلق
قد تسبب بعض الأدوية الشعور بالقلق عند تناولها، مثل المهدئات، مما يؤدي إلى صعوبة التركيز وفقدان أو زيادة الشهية ومواجهة صعوبات في النوم.

2- مشاكل الجهاز الهضمي
لمعظم الأدوية تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي، حيث تؤدي إلى الإسهال والإمساك والانتفاخ والغثيان والقيء وآلام المعدة، مما يدفع المريض إلى تقليل تناول الطعام، لتجنب هذه المشكلات.

3- الدوخة
من الوارد الشعور بالدوخة عند تناول بعض الأدوية، ولكن تطورها إلى فقدان الوعي يستوجب مراجعة الطبيب على الفور، لأنها قد تكون ناتجة عن انخفاض الضغط أو السكر في الدم.


4- جفاف الفم
تؤثر عدد من الأدوية على عمل الغدد اللعابية، مما يؤدي إلى جفاف الفم، الذي يزيد نشاط البكتيريا ويشجعها على التكاثر، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالتسوس والتهاب اللثة.

5- الصداع
من الآثار الجانبية الشائعة للأدوية، ينبغي على المريض استشارة الطبيب، إذا استمر الشعور بالصداع لفترة طويلة، لتجنب المضاعفات المحتملة.

‏6- سرعة ضربات القلب
يتأثر القلب بتناول بعض الأدوية، حيث تزداد ضرباته بشكل ملحوظ، وقد يصاحب الخفقان ألم في الصدر.

 

الكونسلتو الطبي

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