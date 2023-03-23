5 أخطاء قد تدمر صحة الأسنان

الوكيل الإخباري- من المعروف بأن تنظيف الأسنان بانتظام أمر مهم للصحة الفموية، ولكن الكثيرين قد يرتكبون أخطاء جسيمة أثناء تنظيف أسنانهم يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية.



وقد أورد طبيب الأسنان البريطاني سمير باتيل في حديث مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، مجموعة من الأخطاء التي تؤدي إلى مضاعفات صحية عديدة، على النحو التالي:



تجاهل استخدام خيط التنظيف



يقوم الكثيرون بتنظيف أسنانهم بالفرشاة يومياً، ولكن القليل منهم يستخدم الخيط لتنظيف الأسنان. وبحسب باتيل، فإن التنظيف بالفرشاة وحدها ينجز 40٪ فقط من مهمة التنظيف، لذا يُنصح باستخدام الخيط للوصول إلى المناطق التي لا تصل إليها الفرشاة.





ولا تساعد هذه الممارسة فقط في الحفاظ على صحة اللثة وبياض الأسنان، حيث تشير الدلائل أيضاً إلى أن لها فوائد صحية كبيرة أخرى، فقد أظهرت الدراسات أهمية استخدام الخيط لصحة الجهاز العصبي والقلب أيضاً. كما يزيل التنظيف بالخيط البلاك من أسفل خط اللثة، والذي يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان والتسبب في الجير، فضلاً عن تقليل مخاطر التهاب اللثة واحمرارها.



عدم تنظيف الأسنان قبل النوم





يقول الخبراء إن فترة قبل النوم هي أهم وقت لتنظيف الأسنان بالفرشاة، لأن البلاك يمكن أن يتصلب خلال الليل، وتتعفن جزيئات فضلات الطعام اللينة والبكتريا على الأسنان.





بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات اللعاب، التي لها خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، تنخفض أثناء النوم، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للهجوم من قبل البكتيريا إذا بقيت جزيئات الطعام عليها.



عدم المضمضة بالماء والملح



يقول باتيل، إن أفضل غسول للفم واللثة هو الماء والملح، لذا ينصح بإذابة ملقعة صغيرة من الملح في كوب من الماء والمضمضة بها. يقتل هذا الغسول البكتريا السيئة ويحافظ على البكتريا الجيدة في الفم. ويُنصح باستخدام هذا الغسول مرة واحد في اليوم قبل النوم.



تنظيف الأسنان بعد الإفطار





ينتظر الكثيرون حتى تناول وجبتهم الأولى في اليوم قبل تنظيف أسنانهم بالفرشاة. لكن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الأكل قد يضر أكثر مما ينفع.





يقول الدكتور باتيل، إن الكثير من البكتريا تتراكم داخل أفواهنا خلال الليل، وبعد تناول وجبة الإفطار وشرب القهوة أو العصير تنشط بكتريا السكر، وتشكل حمضاً يمكن أن يهاجم مينا الأسنان اللينة، والتي قد تتعرض للكشط عند تنظيفها ما يجعلها هشة ويزيد احتمال تعرضها للضرر.





يُنصح بتنظيف الأسنان بعد الاستيقاظ مباشرة وقبل تناول أي شيء، لحماية مينا أسنانك من الأحماض الموجودة في الطعام.





استخدام الأسنان كأدوات





يعد كسر الأشياء الصلبة وفتح الأغلفة البلاستيكية وإزالة أغطية الزجاجات، من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها الكثيرون، والتي قد تؤدي إلى تلف الأسنان والإضرار باللثة.

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