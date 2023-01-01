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الأحد، 01-01-2023 09:31 ص

5 أسباب للاستيقاظ المتكرر أثناء الليل

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الوكيل الإخباري-يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بعدم القدرة على النوم بشكل مريح، مما يثير القلق والتوتر والتأثير السلبي على الحالة الصحية، لذلك يجب الحرص على التعرف على السبب الرئيسي ومن ثم الحصول على العلاج المناسب.

نستعرض في التقرير التالي أسباب الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

أسباب الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل

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1-غرفة النوم
قد تؤثر غرفة النوم على صحة النوم بشكل عام، لذلك يجب الحرص على أن تكون الغرفة مظلمة وهادئة وباردة حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين 60 إلى 67 درجة فهرنهايت، إلى جانب الابتعاد عن الضوضاء، مما يساعد ذلك على النوم بشكل هادئ.

2-الكافيين
عادة ما يوجد الكافيين في الشاي والقهوة والشوكولاتة والعديد من مشروبات الطاقة، وبالتالي فإن تناول الكافيين بكميات كبيرة يتسبب في التأثير على جودة النوم خاصة مع التقدم في العمر، لذلك يجب الحد من مستويات الكافيين التي يتم الحصول عليها للسيطرة على النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

3-تناول الطعام قبل النوم
يساهم تناول الطعام قبل النوم في التأثير السلبي على النوم نتيجة العناصر الغذائية المختلفة، لذلك يجب الابتعاد عن أي أطعمة غنية بالدهون أو السعرات الحرارية لسهولة الهضم والنوم بشكل مريح حيث يفضل تناول الزبادي والخبز المحمص قبل النوم.

4- الأدوية
قد تتسبب بعض الأدوية، مثل مزيلات الاحتقان وأدوية الحساسية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومرض باركنسون، في ظهور بعض الآثار الجانبية بما في ذلك عدم القدرة على النوم، لذلك يجب التحدث إلى الطبيب المختص للحصول على الجرعات المناسبة والابتعاد عن أي آثار جانبية.

٥- الاكتئاب
عادة ما يعاني مرضى الاكتئاب من عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي ويتسبب في الأرق الزائد والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، لذلك يعتبر العلاج المناسب لهذه الحالة واستشارة الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب للاكتئاب واتباع كافة التعليمات التي يصفها الطبيب.

 

الكونسلتو

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