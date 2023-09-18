5 أنواع من التهاب المفاصل تؤثر على اليدين

الوكيل الإخباري - هناك أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل معروف حتى الآن، يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل على أي مفصل في الجسم، ويعد التهاب المفاصل الذي يسيطر على اليد والأصابع هو الأكثر شيوعًا.



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ونستعرض في التقرير التالي أبرز أنواع التهاب المفاصل التي تؤثر على اليدين .



بالرغم من أن هناك العديد من الأشكال المختلفة لالتهاب المفاصل وتختلف حسب المرض، فإن معظمها يؤدي إلى ظهور أعراض مشابهة:

-ألم.

- تورم.

- تشوهات المفاصل.

- انخفاض نطاق الحركة.



التهاب المفاصل الذي يؤثر على اليدين والأصابع على وجه التحديد يمكن أن يؤدي إلى إعاقة طويلة الأمد، وذلك لأنه يؤثر على قدرة الشخص على تناول الطعام وارتداء الملابس وأداء أنشطة الحياة اليومية.



أنواع التهاب المفاصل التي قد تصيب اليدين

الأشكال الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل والتي تؤثر على مفاصل اليدين والأصابع هي:



هشاشة العظام

هو شكل من أشكال التهاب المفاصل التنكسية يشار إليه غالبا باسم التهاب المفاصل البلى فهو أكثر شيوعًا عند كبار السن.



التهاب المفاصل الروماتويدي

هو مرض التهابي جهازي يهاجم فيه الجهاز المناعي للفرد مفاصله وأعضائه. يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تشوهات دائمة في المفاصل إذا لم تتم إدارة المرض وعلاجه بشكل مناسب.

السبب الدقيق لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي لا يزال غير واضح. ومع ذلك من المعروف أن العوامل الوراثية تلعب دورًا كبيرًا.



بالإضافة إلى العوامل الوراثية، تشمل بعض عوامل الخطر ما يلي:

-الإناث الأكثر عرضة للمرض.

-أن يكون العمر بين 30 إلى 60 عاما.

-وجود تاريخ عائلي قوي للإصابة بالأمراض الالتهابية.

-التدخين.

-السمنة.

-عدوى فيروسية أو بكتيرية سابقة.



التهاب المفاصل الصدفية

هو حالة التهابية مزمنة تؤثر على المفاصل، والتي يمكن رؤيتها عند الأشخاص المصابين بالصدفية. يؤثر مرض التهاب المفاصل عادًة على المفاصل الكبيرة مثل الركبتين والمعصمين، ويمكن أن يؤثر على إصبع القدم الكبير واليدين ومفاصل الأصابع أيضًا.

لا يزال السبب الدقيق لمرض التهاب المفاصل الصدفية غير واضح، إلا أنه تشير الأبحاث إلى أن الوراثة تلعب دورًا كبيرًا في هذا المرض. ما يقرب من 40% من الأشخاص المصابين بمرض التهاب المفاصل الصدفي لديهم أحد أفراد العائلة مصاب بالصدفية أو أشكال أخرى من التهاب المفاصل.



النقرس



هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الالتهابي الذي تتراكم فيه بلورات حمض اليوريك داخل المفصل وتسبب الكثير من الأعراض، يمكن أن يحدث تراكم حمض اليوريك داخل المفاصل بسبب:

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين، واللحوم الحمراء وبعض الأسماك والمحار.



نظرًا لأن النقرس مرض مزمن يتميز بنوبات حادة متقطعة، فإن العثور على خيار علاجي يساعد على خفض مستويات حمض البوليك في الجسم سيساعد في تقليل تكرار النوبات.



مرض الذئبة

مرض الذئبة هو اضطراب في المناعة الذاتية حيث يبدأ الجهاز المناعي في الجسم بمهاجمة أعضائه وأنسجته السليمة، وهو مرض متعدد الأجهزة يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك مفاصل اليدين والأصابع.



كما هو الحال مع معظم أمراض المناعة الذاتية الأخرى، فإن السبب الدقيق لمرض الذئبة غير معروف، وتلعب الوراثة دورًا مهمًا، إلى جانب عوامل الخطر الأخرى.

تشمل الأعراض الشائعة لمرض الذئبة ما يلي:

-آلام وتورم المفاصل.

-تصلب المفاصل.

-طفح جلدي على المفاصل.



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