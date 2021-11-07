الوكيل الإخباري - 5 أوضاع يوجا تساهم في التخلص من دهون البطن السفلية لأن دهون البطن السفلية من أكثر المسائل المؤرقة للكثير من النساء، لذلك تعتبر التمارين الرياضية الحلّ المثالي لهذه المشكلة، بحيث تعمل التمارين على شدّ ونحت عضلات البطن السفلى وحرق الدهون في هذه المنطقة بطريقة رائعة.

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5 اوضاع يوجا تساهم في التخلص من دهون البطن السفلية :

الوضعية الأولى

قفي بشكلٍ مستقيم وضمّي قدميك، أخفضي رأسك وانحني الى الامام ليصل حتى كعب القدم وتأكدي أن الإنحناء من الخصر وليس من الظهر، ولفّي بيديك أسفل القدم.



الوضعية الثانية

استلقي على الأرض، وارفعي ساقيك واثنيهما ومدّيها بشكلٍ مستقيم في الهواء. ارفعي رأسك والجزء العلوي واضغطي على معدتك إلى الداخل. حرّكي الذراعين إلى الأعلى والأسفل بحركات سريعة وصغيرة مع إبقائهما ممدودين ثم استريحي وكررّي التمرين مجدداً.



الوضعية الثالثة

اركعي على ركبتيك وضعي كفيك أيضا على السجادة، قوّسي ظهرك ببطء الى أن تصبح الوضعية كشكل جلسة القطة. ارفعي صدرك للأعلى بعيدًا عن بطنك وازفري، ثم قلّصي البطن بلطف وأنزلي الصدر للراحة استنادًا إلى الفخذين. كرّري الطريقة على الأقل لـ 10 مرات.



الوضعية الرابعة

ابدأي بالجلوس وساقيك الى الأمام، اثني ركبتك اليسرى نحو اليمين وضعي ساقك اليمنى تحت الجهة المعاكسة. ضعي ذراعك اليمنى على ركبتك وارفعيها وذراعك اليسرى على الأرض خلفك.



الوضعية الخامسة

استلقي على ظهرك بشكلٍ مستقيم، مدّي ساقك اليمنى على الأرض، أما ساقك اليسرى فإثنيها وإجذبيها صوبك بيدك اليسرى. كررّي التمرين نفسه للجانب الآخر.

المصدر - هي