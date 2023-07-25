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الثلاثاء، 25-07-2023 03:14 م

5 توابل تخفض الكوليسترول في الجسم

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الوكيل الإخباري- يعد ارتفاع الكوليسترول مشكلة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فهي حالة تكون فيها مستويات الكوليسترول في الدم مرتفعة للغاية، مما قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

نستعرض في السطور التالية أبرز التوابل التي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الكوليسترول المرتفعة، وفقًا لما نشره موقع "Medical news today".

توابل لخفض الكوليسترول

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1- كركم
يحتوي على مركب يسمى الكركمين، والذي ثبت أن له فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.


ووجدت الدراسات، أن الكركمين يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الحميد، ويمكن أن يساعد الكركم في منع أكسدة الكوليسترول، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين.


2- قرفة
القرفة هي نوع آخر من التوابل التي ثبت أن لها خصائص في خفض الكوليسترول، ويحتوي على مركبات تسمى سينامالديهيد وحمض سيناميك، والتي يمكن أن تساعد في تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية، وتساعد أيضًا في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم ، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة في نسبة الكوليسترول الضار.


3- زنجبيل
يحتوي على مركبات تسمى gingerols وshogaols، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات وخفض الكوليسترول.


ووجدت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك يعمل تحسين الدورة الدموية، والتي يمكن أن تساعد في منع تراكم الترسبات في الشرايين.


4- فلفل أسود
يحتوي الفلفل الأسود على مركب يسمى بيبيرين، والذي وجد أن له تأثيرات محتملة لخفض الكوليسترول، فهو يثبط نشاط إنزيم يشارك في تخليق الكوليسترول في الكبد، ويزيد من إفراز الأحماض الصفراوية التي تساعد في هضم وامتصاص الدهون الغذائية.


يحتوي الفلفل الأسود أيضًا على مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تحمي من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.


5- بذور الحلبة

الحلبة هي نوع من التوابل يحتوي على مركبات تسمى السابونين، والتي ثبت أن لها خصائص خفض الكوليسترول.


ووجدت الدراسات، أن الحلبة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى قدرتها على المساعدة في تحسين الهضم وتقليل الالتهابات.

 

الكونسلتو الطبي



 




 

 


 

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