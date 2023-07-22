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السبت، 22-07-2023 10:53 ص

علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

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الوكيل الإخباري- يجب فحص الوجه بشكل يومي، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليه، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل ارتفاع الكوليسترول بالدم.

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في التقرير التالي، نستعرض أعراض الكوليسترول على الوجه، وفقًا لموقع "Medical News Today".


أعراض الكوليسترول على الوجه


1- الزوائد الشمعية
إذا لاحظت بقع أو نتوءات غير مؤلمة على الجفون، يتراوح لونها بين الأصفر والبرتقالي، فهذا يعني أنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.


2- الحزاز المسطح
حالة شائعة عند مرضى الكوليسترول والدهون الثلاثية، تظهر على الوجه والرسغين والذراعين والظهر والكاحلين وداخل الفم، وتشمل أعراضها:
- الطفح الجلدي.

- نتوءات حمراء أو أرجوانية لامعة.
- حكة الجلد.


3- الصدفية
قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم إلى الإصابة بمرض الصدفية، الذي يتسبب في ظهور بقع سميكة متقشرة على الوجه، يختلف لونها من مريض لآخر، حسب لون البشرة، كما موضح فيما يلي:

- البشرة الفاتحة: تصبح البقع باللون الوردي أو الأحمر.
- البشرة الداكنة: تميل البقع للون الأرجواني.


4- الورم الأصفر المتفجر
حالة نادرة، تؤدي إلى ظهور نتوءات صفراء صغيرة على الخدين والجبهة والجفون والمرفقين واليدين والركبتين، كشفت أبحاث عام 2016، أن حوالي 10% من مرض الكوليسترول سيصابون بها على المدى البعيد.


5- قوس القرنية
أوصى المعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم NHLBI بزيارة الطبيب عند ملاحظة خط أبيض رفيع حول القرنية، لأنه قد يشير إلى ارتفاع الكوليسترول بالدم.

 

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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