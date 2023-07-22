السبت 22-07-2023
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السبت، 22-07-2023 09:23 ص

طعام صباحي شائع يقي من الجلطة القلبية

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الوكيل الإخباري- مع تسارع وتيرة الحياة واعتماد الكثيرين على الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية، فإن ارتفاع الكوليسترول أصبح مشكلة منتشرة، تهدد حياة الكثيرين نظرا لتأثيره على صحة القلب، إلا أنه من الممكن التحكم به والتخلص من مخاطره، بإدخال عادات بسيطة على نظامنا الصحي اليومي.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول غير المعالج إلى مشاكل صحية خطيرة بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والجلطة القلبية والوفاة المبكرة.

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ويوصي خبراء التغذية، باتباع عادات معينة، أو إدخال تعديلات على النظام الغذائي، للتقليل من الكوليسترول المرتفع والوقاية من الجلطات القلبية ، إلى جانب الأدوية التي قد تكون ضرورية في بعض الحالات، بعد استشارة الطبيب، وممارسة التمارين الرياضية أو المشي.

ابدأ يومك بدقيق الشوفان
إذا كنت تريد أن تبدأ كل يوم بقدم أكثر صحة، فحاول جعل دقيق الشوفان جزءا من روتين الإفطار، لأن "بيتا-غلوكان عبارة عن ألياف قابلة للذوبان توجد في دقيق الشوفان، تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار  LDL  والوقاية من الجلطة القلبية ويمكن أن تجعلك تشعر بالشبع.

 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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