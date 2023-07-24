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الإثنين، 24-07-2023 04:26 م

حالة يتسبب بها الثوم في رفع الكوليسترول

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الوكيل الإخباري- على الرغم من أن المكملات الغذائية يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات، حيث تقدم فوائد صحية متعددة، إلا أنها في حالات أخرى، قد تكون غير مفيدة أو ضارة.

في السطور التالية، نوضح مجموعة من المكملات الغذائية التي لا ينصح بتناولها لمرضى الكوليسترول المرتفع وحاله قد يتسبب بها الثوم بارتفاع الكوليسترول ، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".

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للثوم فوائد صحية عديدة، وقد يكون له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ووفقًا للدراسات التي أجريت لبحث تأثير مكملات الثوم بشأن خفض الكوليسترول، وجد الباحثون أن الثوم ساعد في تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

ولكن يمكن أن يكون للثوم تأثيرات خفيفة مضادة للتخثر، لذلك، إذا كنت تتناول مميعات الدم أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو كنت تعاني من اضطراب النزيف، فينبغي أن تتجنب مكملات الثوم، وتشمل الآثار الجانبية الأخرى حينها رائحة الجسم الكريهة واضطراب المعدة والحموضة المعوية.

 

مكملات الغذائية ضارة لمرضى الكوليسترول المرتفع


1-البوتاسيوم
البوتاسيوم معدن مهم يلعب دورًا في الحفاظ على توازن السوائل داخل الخلايا، وغالبًا ما يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لخفض ضغط الدم، نظرًا لأن البوتاسيوم يساعد على إزالة الصوديوم من الجسم عن طريق البول، والذي بدوره يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، خاصة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الصوديوم.


وغالبًا ما يعاني مرضى ارتفاع ضغط الدم من ارتفاع الكوليسترول أيضًا، ومع ذلك، إذا كنت تستخدم أدوية للمساعدة في خفض ضغط الدم، فقد لا تكون مكملات البوتاسيوم آمنة، حيت ثقلل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين من إفراز البوتاسيوم في البول، ويمكن أن يؤدي إلى فرط بوتاسيوم الدم، وهو ما يمكن أن يسبب خفقان القلب وألم في الصدر والغثيان أو القيء، وفي الحالات الشديدة، قد يسبب الوفاة.

 

2- المكملات المركبة

تحتوي بعض المكملات الغذائية على مكونات مختلفة ويتم تسويقها لدعم مستويات الكوليسترول الصحية، وقد تحتوي هذه المكملات على مستخلصات الزيت والنياسين والمغنيسيوم.


ولكن، هذه المكملات تستهدف المستهلكين الذين لديهم بالفعل مستويات صحية من الكوليسترول، ولا يُقصد بها أولئك الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول.


3- أرز الخميرة الحمراء
ثبت أن منتجات الخميرة الحمراء التي تحتوي على كميات عالية من موناكولين K تخفض مستويات الكوليسترول في الدم ونسبة الجلوكوز في الدم وضغط الدم.


ولسوء الحظ، يمكن أن تختلف محتويات هذه المكملات بشكل كبير، وقد لا تحتوي بعض المنتجات على ما يكفي من monacolin K ليكون لها تأثير.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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