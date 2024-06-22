5 طرق لتبريد الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة

الوكيل الإخباري- مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يعاني البعض من الإجهاد الحراري، وقد يصاب كثير من الأشخاص بضربة شمس، أو حروق قد تسببها عند التعرض لها، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الإصابة بأعراض خطيرة.

اضافة اعلان



في التقرير التالي نستعرض 5 طرق لتبريد الجسم، للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة، بحسب موقع "Better health" المتخصص.



5 طرق لتبريد الجسم خلال ارتفاع درجة الحرارة:



1- ارتداء الملابس الفضفاضة: ينصح بارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة خلال ارتفاع درجة الحرارة، للحفاظ على البشرة وجعلها تتنفس، كما يجب ارتداء الألوان الفاتحة، حيث تمتص الألوان الداكنة الحرارة.



2- ارتداء مظلة أو واقي الشمس: يجب ارتداء قبعة تحميك من أشعة الشمس، واستخدام مظلة أثناء وجودك بالخارج، كما أن استخدام واقي الشمس يلعب دوراً هاماً في الحماية من أشعة الشمس.



3- تناول الأطعمة الخفيفة: ينصح بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالبروتين، وتناول الأطعمة الخفيفة الطازجة مثل الفواكه والخضروات.



4- الاستحمام بالماء البارد: يساعد الاستحمام بالماء البارد في خفض درجة حرارة الجسم، ويمكن استخدام الماء بطرق أخرى لتبريد الجسم، مثل وضع قطعة قماش مبللة بالماء البارد على الوجه والرقبة.



5- البقاء في الداخل خلال ارتفاع درجة الحرارة: في فترة ما قبل الظهيرة وحتى بعد العصر قليلاً، تكون درجة الحرارة مرتفعة بسبب توهج أشعة الشمس، لذلك يجب البقاء في المنزل لتجنب التعرض لحرارة الشمس.



المصدر : الوطن





