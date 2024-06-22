السبت 22-06-2024
الوكيل الاخباري
 

شركات غذائية محلية تشارك بمعرض "فانسي فود" غدا

الخلايلة : الوزارة نفذت خطة الحج الموافق عليها من مجلس الوزراء بنسبة 100 %

شهيدان وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

تطبيق يحوّل الصراخ على الهاتف إلى كلام هادئ

"المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض على الغير اليوم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي .. الكيلو يصل إلى 40 قرشا

فلسطين .. 50 ألف طالب وطالبة يتوجهون لامتحانات "التوجيهي"

تنويه امني بشأن احداث ماركا الجنوبية

مقتل مستوطن عقب استهدافه بإطلاق نار وسط مدينة قلقيلية

السبت، 22-06-2024 09:55 ص

5 طرق لتبريد الجسم خلال ارتفاع درجات الحرارة

WhatsApp Image 2024-06-21 at 10.55.25 PM


الوكيل الإخباري- مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يعاني البعض من الإجهاد الحراري، وقد يصاب كثير من الأشخاص بضربة شمس، أو حروق قد تسببها عند التعرض لها، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الإصابة بأعراض خطيرة.

اضافة اعلان


في التقرير التالي نستعرض 5 طرق لتبريد الجسم، للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة، بحسب موقع "Better health" المتخصص.


5 طرق لتبريد الجسم خلال ارتفاع درجة الحرارة:


1- ارتداء الملابس الفضفاضة: ينصح بارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة خلال ارتفاع درجة الحرارة، للحفاظ على البشرة وجعلها تتنفس، كما يجب ارتداء الألوان الفاتحة، حيث تمتص الألوان الداكنة الحرارة.


2- ارتداء مظلة أو واقي الشمس: يجب ارتداء قبعة تحميك من أشعة الشمس، واستخدام مظلة أثناء وجودك بالخارج، كما أن استخدام واقي الشمس يلعب دوراً هاماً في الحماية من أشعة الشمس.


3- تناول الأطعمة الخفيفة: ينصح بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالبروتين، وتناول الأطعمة الخفيفة الطازجة مثل الفواكه والخضروات.


4- الاستحمام بالماء البارد: يساعد الاستحمام بالماء البارد في خفض درجة حرارة الجسم، ويمكن استخدام الماء بطرق أخرى لتبريد الجسم، مثل وضع قطعة قماش مبللة بالماء البارد على الوجه والرقبة.


5- البقاء في الداخل خلال ارتفاع درجة الحرارة: في فترة ما قبل الظهيرة وحتى بعد العصر قليلاً، تكون درجة الحرارة مرتفعة بسبب توهج أشعة الشمس، لذلك يجب البقاء في المنزل لتجنب التعرض لحرارة الشمس.

المصدر : الوطن 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
202462120165963292

تعرف إلى أسباب آلام الأطراف

2024621142159841UX

عقار جديد لإنقاص الوزن يحقق نتائج إيجابية مبكرة

209214_0

دراسة حديثة : هذا أفضل طعام لخسارة الوزن !

202461917632415E4

تحذير من ارتداء الحذاء الرياضي دون جوارب

tbl_articles_article_31574_764c8a8f10f-4ffc-4028-8811-3e786b58fc70

التغذية الصحية تقلل الخطر الوراثي للسكري

202461910304927RH

عقار يسجل نتائج واعدة في علاج "لوكيميا الأطفال"

أخبار متعلقة
١

نصائح للوقاية .. الطقس الحار يهدد هذا المرض

main-qimg-482ea5fbc88ad452976b8e940a6718a9-lq

علامة تحذيرية لاصابتك بجرثومة المعدة خلال الصيف