5 علاجات منزلية لافرازات العين

الوكيل الإخباري- تدل إفرازات العين على إصابة بعض أجزائها بالالتهابات، مثل القرنية والملتحمة، ولعلاجها في المنزل، ينصح باتباع مجموعة من الإرشادات.



نستعرض في التقرير التالي، أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد على علاج إفرازات العين، وفقًا لموقع "Healthline".

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علاج إفرازات العين في المنزل



1- أكياس الشاي

وضع أكياس الشاي الباردة على العين الملتهبة قد يساعد على تهدئة الاحمرار وتخفيف الألم وتقليل التورم ومنع الإفرازات، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.



ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يثبت أن أكياس الشاي فعالة في علاج التهابات العين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل الإقدام على استعمالها.



ومن أفضل أنواع الشاي الفعالة في علاج التهابات العين:



- شاي الميرمية.

- شاي البابونج.

- الشاي الأسود.

- الشاي الأخضر.



2- الكمادات الدافئة

يمكن التغلب على أعراض التهابات العين، لا سيما الإفرازات، عن طريق تطبيق الكمادات الدافئة عليها، بشرط استعمالها في ضوء الخطوات التالية:



- نقع قطعة قماش نظيفة في وعاء مملوء بالماء الدافئ.

- وضع القماشة على العين المصابة برفق.

- ترك القماشة على العين لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

- تكرار الأمر عدة مرات على مدار اليوم.



3- الكمادات الباردة

للكمادات الباردة تأثيرات إيجابية على التهابات العين، حيث تعمل على تهدئة الاحمرار وتسكين الألم وتقليل التورم والسيطرة على الإفرازات، ولكن يراعى استعمالها كما يلي:



- نقع قطعة قماش نظيفة في ماء مثلج أو تجميدها في الفريزر بعد وضعها في كيس بلاستيكي.

- وضع القماشة على العين المصابة برفق.

- ترك القماشة على العين لمدة 15 دقيقة.

- تكرار الأمر عدة مرات على مدار اليوم.



4- عسل النحل

كشفت بعض الدراسات، أن تقطير عسل النحل في العين يساهم في علاجها من الالتهابات، بفضل قدرتها على محاربة العدوى، نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات.



ولكن لا يزال عسل النحل بحاجة لمزيد من الأبحاث، للتأكد من مدى فعاليته في علاج التهابات العين.



5- غسل المناشف



اتباع الإرشادات السابقة دون الاهتمام بغسل المناشف وتغييرها بشكل دوري قد يمنع العين الملتهبة من التعافي، على اعتبار أنها من الوسائل التي تؤدي إلى انتقال العدوى.



لذلك ينصح بغسل المناشف باستخدام الماء الساخن والمنظفات، لتطهيرها من البكتيريا.



الكونسلتو الطبي

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