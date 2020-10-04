5 فوائد لـ الكركديه البارد.. لن تتخلى عنه في ثلاجتك

الوكيل الإخباري _ يعد الكركديه من اكثر المشروبات التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، وذلك نظرا لمذاقه اللذيذ بالاضافة الى انه يعد من أشهى العصائر سريعة التحضير، وهناك العديد من فوائد أخرى لشرب الكركديه البارد ، تعرف عليها :



1-الحفاظ على صحة الكبد ووظائفه يعد من أهم الأمور التي يجب القيام بها، وقد أظهرت الدراسات إلى أن الكركديه يعزز من صحة الكبد ويساعد على الحفاظ على وظائفه يعمل.





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2- من أهم فوائد الكركديه البارد أنه يعمل على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.



3-أظهرت بعض الدراسات العملية المختلفة التأثيرات الإيجابية لشراب الكركديه في إدارة وزن الجسم وفقدانه، حيث أظهرت أحد التقارير أن الكركديه أدى الى انخفاض في مؤشر كتلة الجسم، ووزن الجسم، والدهون فيه بالإضافة إلى انخفاض في نسبة الورك إلى الخصر.



4- الكركديه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على منع الضرر والمرض الناجم عن تراكم الجذور الحرة.



5- تناول الكركديه البارد من شأنه أن يساعد في تعزيز مستويات الكوليسترول الجيدة في الجسم.



المصدر : الامارات نيوز

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