ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، سجل سعر صرف الإسترليني أمام الدولار الأميركي 1.34234 دولار، بارتفاع بلغت نسبته 0.49 بالمئة.
كما ارتفع الإسترليني أيضاً مقابل اليورو ليصل إلى 1.15361 يورو، بزيادة قدرها 0.63 بالمئة.
