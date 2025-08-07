الجمعة 2025-08-08 12:25 ص
 

ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو

ل
أرشيفية
 
الخميس، 07-08-2025 09:18 م

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً أمام كل من الدولار الأميركي واليورو خلال تعاملات، اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وبحسب التقارير المالية البريطانية، سجل سعر صرف الإسترليني أمام الدولار الأميركي 1.34234 دولار، بارتفاع بلغت نسبته 0.49 بالمئة.


كما ارتفع الإسترليني أيضاً مقابل اليورو ليصل إلى 1.15361 يورو، بزيادة قدرها 0.63 بالمئة.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 



الأكثر مشاهدة