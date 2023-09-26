الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم إن الضغط يعد مرتفعاً إذا كان القياس يبلغ 90/140 ملم زئبق، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.



وأضافت أنه ينقسم إلى نوعين: أولي وثانوي، موضحة أن أسبابه الأولي تكمن في العامل الوراثي، والتقدم في العمر، والسِمنة، والتدخين، وقلة الحركة والإفراط في تناول الملح.

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أما أسباب ارتفاع ضغط الدم الثانوي فتكمن في أمراض الكلى المزمنة، وفرط نشاط الغدة الدرقية، ومتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، ومتلازمة كون، بالإضافة إلى تناول أدوية معينة مثل الأدوية ضد الروماتيزم، والهرمونات مثل حبوب منع الحمل.



الأعراض

وتتمثل أعراضه في الصداع، والدوار، والغثيان، وطنين الأذن، وخفقان القلب، وقصر النفس، ونزيف الأنف المتكرر، واحمرار الوجه، ونوبات الألم خلف عظمة الصدر، بالإضافة إلى العصبية واضطرابات النوم، وسرعة الشعور بالتعب والإرهاق.



ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب ولتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والخرف، وأمراض الكلى، وأمراض العيون، مثل التنكس البقعي.

ويمكن مواجهته بالأدوية الخافضة لارتفاع ضغط الدم، مع اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، والإقلال من الملح، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين .

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