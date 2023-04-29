6 أعراض تكشف عن اصابتك باللسان المشعر جراء التدخين

الوكيل الإخباري- هل سمعت من قبل عن اللسان المشعر؟ هو مرض يتسبب في ظهور نتوءات صغيرة على اللسان، يتراوح لونها بين البني والأسود، وهناك فئات أكثر عرضة للإصابة به.

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نستعرض التقرير التالي، كل ما يتعلق باللسان المشعر، وفقًا لموقع "Medical News Today".



معدل الإصابة باللسان المشعر حول العالم



كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف، أن 13% من سكان العالم يعانون من اللسان المشعر، معظمهم من المدخنين وكبار السن.



أسباب اللسان المشعر

بخلاف التدخين وتقدم العمر، هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة باللسان المشعر، وتشمل:



1- عدم نظافة الفم

لا يسبب عدم نظافة الفم تسوس الأسنان والتهاب اللثة فقط، بل يؤدي أيضًا إلى إلإصابة باللسان المشعر، بسبب تراكم البكتيريا الضارة على سطحه.

2- الإفراط في القهوة والشاي

يجب شرب القهوة والشاي بكمية معتدلة، لأن تناولهما بكميات كبيرة قد يزيد من خطر الإصابة باللسان المشعر.



3- جفاف الفم

ينبغي الحفاظ على ترطيب الفم، بشرب الماء ومضغ العلكة الخالية من السكر، لأن جفافه من اللعاب من أسباب الإصابة باللسان المشعر.

4- كثرة استعمال غسول الفم

لا شك أن الغسول الطبي من المنتجات الفعالة في تنظيف الفم، ولكن الإفراط في استعماله قد يؤدي إلى الإصابة باللسان المشعر، لاحتوائه على مادة البيروكسيد الهيدروجين.



5- الأدوية

قد يكون اللسان المشعر من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل علاجات ارتجاع المريء.



أعراض اللسان المشعر

- حرقان اللسان.

- الرغبة في حك سقف الفم.

- رائحة الفم الكريهة.

- الشعور بطعم معدني في الفم.

- الغثيان.

- القيء.



علاج اللسان المشعر

يعتمد علاج اللسان المشعر على التخلص من السبب الرئيسي للإصابة به، بالإضافة إلى الالتزام بالإرشادات التالية:

- الحفاظ على نظافة الفم بشكل دوري.

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات.

- شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا.

- الإقلاع عن التدخين.

- تقليل شرب الشاي والقهوة.

- الاستفسار من طبيب الأسنان عن عدد مرات استعمال غسول الفم في اليوم.

- المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان.



الكونسلتو الطبي

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