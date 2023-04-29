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السبت، 29-04-2023 04:43 م

6 أعراض تكشف عن اصابتك باللسان المشعر جراء التدخين

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الوكيل الإخباري- هل سمعت من قبل عن اللسان المشعر؟ هو مرض يتسبب في ظهور نتوءات صغيرة على اللسان، يتراوح لونها بين البني والأسود، وهناك فئات أكثر عرضة للإصابة به.

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نستعرض التقرير التالي، كل ما يتعلق باللسان المشعر، وفقًا لموقع "Medical News Today".


معدل الإصابة باللسان المشعر حول العالم


كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأنف، أن 13% من سكان العالم يعانون من اللسان المشعر، معظمهم من المدخنين وكبار السن.


أسباب اللسان المشعر
بخلاف التدخين وتقدم العمر، هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة باللسان المشعر، وتشمل:


1- عدم نظافة الفم
لا يسبب عدم نظافة الفم تسوس الأسنان والتهاب اللثة فقط، بل يؤدي أيضًا إلى إلإصابة باللسان المشعر، بسبب تراكم البكتيريا الضارة على سطحه.

 

2- الإفراط في القهوة والشاي
يجب شرب القهوة والشاي بكمية معتدلة، لأن تناولهما بكميات كبيرة قد يزيد من خطر الإصابة باللسان المشعر.


3- جفاف الفم
ينبغي الحفاظ على ترطيب الفم، بشرب الماء ومضغ العلكة الخالية من السكر، لأن جفافه من اللعاب من أسباب الإصابة باللسان المشعر.

 

4- كثرة استعمال غسول الفم
لا شك أن الغسول الطبي من المنتجات الفعالة في تنظيف الفم، ولكن الإفراط في استعماله قد يؤدي إلى الإصابة باللسان المشعر، لاحتوائه على مادة البيروكسيد الهيدروجين.


5- الأدوية
قد يكون اللسان المشعر من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل علاجات ارتجاع المريء.


أعراض اللسان المشعر
- حرقان اللسان.
- الرغبة في حك سقف الفم.
- رائحة الفم الكريهة.
- الشعور بطعم معدني في الفم.
- الغثيان.
- القيء.


علاج اللسان المشعر
يعتمد علاج اللسان المشعر على التخلص من السبب الرئيسي للإصابة به، بالإضافة إلى الالتزام بالإرشادات التالية:
- الحفاظ على نظافة الفم بشكل دوري.

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات.
- شرب كمية وفيرة من الماء يوميًا.
- الإقلاع عن التدخين.
- تقليل شرب الشاي والقهوة.
- الاستفسار من طبيب الأسنان عن عدد مرات استعمال غسول الفم في اليوم.
- المتابعة الدورية مع طبيب الأسنان.

 

الكونسلتو الطبي

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