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السبت، 29-04-2023 11:02 ص

استشاري يكشف عن أسباب كثرة التبول وبرودة القدمين

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الوكيل الإخباري- كثرة التبول وبرودة القدمين، من أكثر الأعراض التي تسبب إزعاجًا لمن يتعرض لها، وقد تتشابه الأسباب التي تقود إلى الإصابة ببرودة القدمين وكثرة التبول ومنها الإصابة بمرض السكري.

نستعرض في السطور التالية، أسباب كثرة التبول وبرودة القدمين، وطرق العلاج المختلفة.

أسباب كثرة التبول
وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن أسباب كثرة التبول تتمثل في:

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- تناول كميات هائلة من السوائل.
- تناول كميات هائلة من المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي والقهوة، فهي مدرة للبول.
- تهيج جدار المثانة والعضلة القابضة التي تتحكم في خروج البول.
- الإفراط في التدخين، لأن السجائر تساعد في ارتخاء العضلات القابضة للبول.
- الطقس البارد.
- خمول الغدة النخامية.
- نشاط المثانة بشكل مفرط.
- الإصابة بالنوع الثاني من السكري.


أسباب برودة القدمين
وتابع استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن أسباب برودة القدمين، تتمثل في:
- الإصابة بالسكري، لأنه يعيق وصول الدماء إلى الأطراف.
- التعرض لبرودة الطقس.
- القلق.
- الإصابة بالأنيميا.
- اعتلال في الأعصاب.
- قصور في الغدة الدرقية.
- ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.


علاج كثرة التبول
وأوضح حتة أن كثرة التبول، من الممكن التغلب عليه، بخطوات وطرق بسيطة، ممثلة في النحو الآتي:
- تناول كميات مناسبة من المياه، وعدم الإفراط فيها، يفضل شرب من 2 إلى 3 لتر ماء يوميًا.
- الحد من شرب الكفايين.
- ممارسة الرياضة.

 

علاج برودة القدمين
وأضاف أن تقليل الشعور ببرودة القدمين، يتمثل في الآتي:
- الحفاظ على ممارسة الرياضة والحركة باستمرار.
- تدفئة القدم جيدًا.
- الانضباط في تناول أدوية السكري في مواعيدها، في حال الإصابة به.
- تجنب برودة الجو.
- وضع القدمين في ماء ساخن فاتر، لكي تساعد في وصول الدم للأطراف.
- تناول علاج الكوليسترول بشكل منضبط، في حال الإصابة به.

 

الكونسلتو الطبي 

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