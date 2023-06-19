نصائح تقلل من اضطرابات المعدة في الصيف

الوكيل الإخباري- يمكن أن يسبب الطقس الحار مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل: "الجفاف، وآلام البطن، والتهاب المعدة والأمعاء، وحرقة المعدة، والحموضة، والإمساك، ومتلازمة القولون العصبي IBS، والإسهال، والتسمم الغذائي، وفقدان الشهية، لذا يجب اتباع بعض النصائح لتجنب أي مشكلات صحية.

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نستعرض في السطور التالية أهم النصائح التي يجب اتباعها لتقليل اضطرابات الأمعاء في فصل الصيف، وفقًا لما نشره موقع "Health Shots".



نصائح لتحسين مشاكل المعدة خلال الصيف



1. الأكل الصحي

راقب نظامك الغذائي في فصل الصيف لأن كل ما تتناوله سيكون له تأثير على صحة الجهاز الهضمي، لذا اختر الأطعمة الملائمة للمعدة مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات والحبوب، حتى تكون جزءًا من نظامك الغذائي.



كما أن الألياف ضرورية إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فعندما يتباطأ الهضم بسبب حرارة الصيف، ستساعده الألياف بجعل الهضم سلسًا وسهلاً.



2. الحفاظ على رطوبة الجسم

الماء هام جدًا للحفاظ على عمل الجسم، لذا يجب شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، وسيساعد هذا في تحقيق التوازن بين فقدان سوائل الجسم في الحرارة وكذلك حل مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق تحسين امتصاص العناصر الغذائية.



ويمكن أيضًا شرب ماء جوز الهند للحفاظ على رطوبة الجسم، فهو يعمل على محاربة الطقس الحار بشكل فعال.



3. تجنب الأطعمة الحارة أو الزيتية

تنتج الأطعمة الحارة الحرارة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، لذلك تجنب الأطعمة الحارة والمقلية والوجبات السريعة التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بألم في البطن.



تزيد هذه الأطعمة من احتمالية الإصابة بالحموضة والانتفاخ وتهدد بالإصابة بالتهاب المعدة، وفي بعض الأحيان يزداد الأمر سوءا ويصل إلى تسمم غذائي.



4. تناول وجبات صغيرة متكررة

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام أيضًا إلى عسر الهضم، لذلك يفضل دائما تناول كميات أقل على فترات منتظمة، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تسهيل عملية الهضم.



5.. استهلك البروبيوتيك

يمكن أن يحتوي البروبيوتيك على بكتيريا صديقة للأمعاء ويمكن أن تسهل عملية الهضم، إلى جانب الألياف.



ويعتبر البروبيوتيك مهم لتحسين صحة الجهاز الهضمي، لذا فإن إدخال الزبادي في النظام الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لك لأنه أفضل مصدر للبروبيوتيك.



6. ممارسة الرياضة بانتظام

التزم بممارسة التمارين يوميًا لتحسين عملية الهضم، مثل: اليوجا، وتمارين النفس، والمشي.





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