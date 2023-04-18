الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف: صلاة العيد الساعة السابعة صباحا

روسيا تختبر الروبل الرقمي

قوات الاحتلال تنصب برجا عسكريا جنوب شرق بيت لحم

فلس الريف يزود 140 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون و513 ألف دينار

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

ضبط 5980 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء خلال الربع الأول

حماية المستهلك تدعو إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

فلسطين تعلن موعد صلاة عيد الفطر

قوات الاحتلال تداهم منزلا في بيت لحم

تفاصيل جديدة لحادث دهس 3 سيدات في عمان

الثلاثاء، 18-04-2023 12:17 م

6 خطوات لتجنب آلام الرقبة عند العمل أمام اللاب توب

20163291942RN817


الوكيل الإخباري- قال معهد تعزيز الصحة المهنية إن الأشخاص، الذين يعملون أمام شاشة اللاب توب، لا سيما في المنزل، غالباً ما يصابون بآلام الرقبة؛ حيث إنهم غالباً ما يحركون الرأس بالقرب من الشاشة أثناء الكتابة للحصول على رؤية أفضل، مما يتسبب في الإصابة بآلام الرقبة والكتف، فضلاً عن الصداع.

ولتجنب آلام الرقبة عند العمل أمام اللاب توب، أوصى المعهد الألماني بوضع اللاب توب على بعض الكتب بحيث تكون الشاشة على ارتفاع مريح، وذلك في حالة عدم توفر طاولة قابلة لضبط الارتفاع.

اضافة اعلان


وينبغي أيضاً تقريب المقعد من الطاولة ووضع وسادة سميكة عند الفقرات القطنية.
ومن المهم أيضاً استخدام فأرة ولوحة مفاتيح خارجيتين حتى لا تضغط بلا داع على منطقة الكتف والرقبة عند الكتابة.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تغيير وضعية الجلوس من وقت إلى آخر قدر الإمكان، مع أخذ فترات راحة بانتظام وممارسة تمارين الإطالة، فضلاً عن ممارسة تمارين التقوية والاسترخاء المستهدفة في منطقة الكتف والرقبة لتعويض الإجهاد من جانب واحد.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2023-638173361650687169-68

دراسة : التفكير الإيجابي بالشيخوخة يخفف فقدان الذاكرة

مرض-النقرس-بالصور_slideshow_1876_397388630ae-549f-49c9-b6c4-15b654882d6d

مع كثرة تناول اللحوم .. مادة غذائية تقلل اعراض النقرس

هل-الفول-السوداني-يزيد-الوزن

خبيرة تكشف أثر كبير لتناول حفنة من الفول السوداني يومياً

20234181247321820

تقنية جديدة لالتئام كسور العظام دون جراحة

558

ابتكار تقنية جديدة لعلاج مرضى السرطان

image

متى يكون ألم الكتف إشارة لمرض بالقلب؟

أخبار متعلقة
6960364ac467086064b2c21e0bb3b734

شد العضلة الكمثرية.. أسبابه وأعراضه

18771068_101

لهذا السبب ! .. لا تضع ساق على ساق عند الجلوس