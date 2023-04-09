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الأحد، 09-04-2023 09:06 ص

6 خطوات لتحضير البسبوسة بطريقة صحية في رمضان

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الوكيل الإخباري- تُعتبر البسبوسة من الحلويات الشهية والمغذية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. ورغم أنها تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه يمكن تحضيرها بطرق صحية واستبدال بعض المكونات ببدائل صحية لتحصل على حلوى صحية ولذيذة.

نعرض لكم بعض النصائح التي تقدمها احدى أخصائيات التغذية العلاجية :

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-استخدم طحين القمح الكامل بدلاً من الطحين الأبيض للحصول على ألياف أكثر.

وتساعد الألياف في الشعور بالشبع، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتحكم بسكر الدم، وخفض مستويات الكولسترول.


-اختر لبن قليل الدسم بدلًا من كامل الدسم لتقليل كمية الدهون المتناولة. 

وسيساعدك ذلك في تجنب زيادة الوزن والأمراض المصاحبة لزيادة الوزن مثل ارتفاع سكر الدم، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.


-استبدل السكر بالعسل. وذلك بهدف التقليل من كمية السكر المستهلكة في اليوم حيث يؤدي الإفراط بتناول السكر إلى زيادة الالتهابات وإضعاف جهاز الجسم المناعي.


-استخدم زيت الزيتون لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة أثبتت علمياً قدرتها على خفض أمراض القلب وبعض أمراض السرطان.


-استبدل القطر بشراب القيقب النقي الغني بمضادات الأكسدة والذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالزنك، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى احتوائه على نصف عدد السعرات الحرارية تقريباً.

 

-يفضل الاكتفاء بتناول كمية تعادل حجم أصابع اليد الأربعة فقط.

سي ان ان 

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