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السبت، 08-04-2023 10:51 ص

4 طرق لتناول الحلويات الرمضانية بلا زيادة وزن

حلويات-رمضان


الوكيل الإخباري- يتناول بعض الأشخاص الحلويات الرمضانية، مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة، دون الانتباه للكمية المستهلكة منها، مما يعرضهم لزيادة الوزن، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات والدهون وارتفاع سعراتها الحرارية.

كيف تتجنب زيادة الوزن عند تناول حلويات رمضان؟
في هذا الصدد، أكدت الدكتورة روان سامر، خبيرة التغذية في مصر ، أن الحلويات الرمضانية يمكن تناولها دون القلق من زيادة الوزن، بشرط اتباع مجموعة من الإرشادات.

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وحددت روان الإرشادات الواجب اتباعها عند تناول الحلويات الرمضان لتجنب زيادة الوزن في النصائح التالية:


1- عدم تناول الحلويات الرمضانية كوجبة رئيسية، بل من الأفضل استهلاكها في الفترة ما بين الإفطار والسحور، كسناك خفيف.


2- تناول الحلويات الرمضانية بعد وجبة كبيرة غنية بالبروتين والألياف، لضمان امتلاء المعدة، ومن ثم عدم الإفراط فيها.


3- تناول حلويات رمضان مرة أو مرتين في الأسبوع، لأن استهلاكها بشكل يومي من العادات الخاطئة التي تزيد الوزن في رمضان.


4- حساب سعرات الحلويات الرمضانية من إجمالي السعرات الحرارية الموصى باستهلاكها على مدار اليوم.


 الكونسلتو الطبي

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