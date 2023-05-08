7 نصائح للتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي

الوكيل الإخباري- تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي مشكلة كبير للكثيرين خاصًة مع عدم الالتزام بأنظمة غذائية صحية، ما يؤدي إلى التعرض لمضاعفات خطيرة على المدى البعيد.

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نستعرض في التقرير التالي أبزر النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لاضطرابات الجهاز الهضمي.



قال الدكتور باسم عيسى، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في مصر، إنه يجب اتباع العديد من الإرشادات منها نظام غذائي صحي والبعد عن المأكولات والمشروبات التي تثير الجهاز الهضمي ومن ضمن الارشادات التي يجب اتباعها:



1-تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة للهضم بشكل جيد دون حدوث أي اضطرابات بالجهاز الهضمي.



2-المضغ الجيد للطعام.



3-شرب كميات مناسبة من المياه للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول.



4-عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية.



5-تجنب الإفراط في شرب المياه الغازية، لأنها تسبب العديد من المشكلات في الجهاز الهضمي.



6-تناول الزبادي بشكل مستمر، لـنها يحتوي على البكتريا النافعة "البروبيوتيك".



7-ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية، مثل المشي أو غيرها من الرياضات.



وأوضح عيسى، أن أهم اضطرابات الجهاز الهضمي هي الإصابة بالقولون العصبي وهي حالة صحية شائعة تصيب الأمعاء الغليظة وتسبب تقلصات وانتفاخًا في البطن، بالإضافة لتغير في نمط حركة التجويف المعوي، والتي من أسبابها تضخم في البكتيريا الطبيعية الموجودة في الأمعاء، وحساسية الطعام والعامل الوراثي وبعض المشكلات النفسية، مثل القلق والاكتئاب.

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