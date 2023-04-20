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الخميس، 20-04-2023 02:46 م

5 نصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة..ما هي؟

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الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أبرز 5 نصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة.. فما هي؟

احرص ألّا تتعرض عبوات المياه إلى أشعة وحرارة الشمس وظروف الطقس الأخرى
يجب أن تكون العبوات بعيدة عن مصادر الحرارة المرتفعة ومصادر التلوث
تُخزّن في أماكن جيدة التهوية في درجة حرارة الغرفة، وخالية من الروائح المميزة
عند تخزين المياه المعبأة، تصل فترة صلاحيتها إلى 12 شهرًا. ومن المُفضّل ألّا تطول فترة التخزين أكثر من ذلك، حتى لا تتعرض لأي تغيير في جودتها
تُخزّن بعيدًا عن أي مواد سامة أو ضارة

وإذا كنت تعتقد أن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا سيكون كافيًا، فأنت مخطئ. وفي الواقع، تحتاج أحيانًا إلى شرب ما يزيد عن هذه الكمية في حالات معينة.

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وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هناك 4 حالات يجب أن يتم اتخاذها في عين الاعتبار.

 

أولًا، إذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ حار


ثانيًا، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية


ثالثًا، يجب أن تشرب النساء ما يزيد عن 8 أكواب من المياه في حالة الحمل

والرضاعة الطبيعية


وأخيرًا، إذا كنت مصابًا بأمراض تجعل الجسم يخسر الكثير من السوائل، مثل الحمى والقيء

 

سي ان ان

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