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الأحد، 30-04-2023 12:13 م

دراسة : مشاعر المرأة الايجابية تتصل بالامعاء مباشرة

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الوكيل الإخباري- أشارت أبحاث جديدة إلى وجود أنواع معينة من بكتيريا الأمعاء بوفرة لدى النساء اللاتي أفدن أنهن أكثر سعادة وتفاؤلاً، ولديهن مهارات أفضل في إدارة المشاعر.

وأجريت الأبحاث في مستشفى بريغهام للنساء بالتعاون مع باحثين في جامعة هارفارد. وقال الباحثون إن نتائجهم تتسق مع دراسات سابقة أفادت بأن الدماغ يتواصل مع الجهاز الهضمي من خلال محور بينه وبين الأمعاء.

ونُشرت نتائج الأبحاث في مجلة "سيكولوجيكال مديسين"، وقال الدكتور يانغ يو ليو المشرف على الأبحاث: "يمكن للدماغ أن يؤثر على القناة الهضمية، ويمكن للأمعاء أن تؤثر على الدماغ. ويمكن أن تؤثر العواطف التي نمتلكها وكيفية إدارتنا لها على ميكروبيوم الأمعاء، كما قد يؤثر الميكروبيوم أيضاً على شعورنا".

وشاركت في الدراسة 200 امرأة في منتصف العمر، ضمن دراسة أوسع عن صحة الممرضات، وملأت المشاركات استبياناً عن مشاعرهن في آخر 30 يوماً، أبلغن فيه عن مشاعر السعادة والأمل واليأس والحزن والخوف والقلق والوحدة والاكتئاب.

وقيّم الاستطلاع كيفية تعاملهن مع هذه المشاعر، وأخذت عينات من البراز لتحليل ميكروبات الأمعاء، وكشفت عن نتائج مثيرة.

ووجد الباحثون أن اللاتي قمعن مشاعرهن كان التنوع أقل لديهن في ميكروبيوم الأمعاء، وأن من لديهن مستويات سعادة أكثر لديهن مستويات أقل من بكتيريا Firmicutes CAG 94، و Ruminococcaceae، وجرثومة D16. أما من لديهن مشاعر سلبية فلديهن مزيد من هذه البكتيريا.

وتوصف مكملات البروبيوتك التي تحتوي على البكتيريا الصديقة، وكذلك الأطعمة التي توفرها كاللبن (الزبادي) والمخللات لتحسين الصحة العامة للجسم، والحالة المعنوية.

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