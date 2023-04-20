التغذية السليمة تحارب تقصف الأظافر

الوكيل الإخباري- قال المركز الاتحادي للتغذية إن التغذية السليمة تعد سلاحا فعالا لمحاربة تقصف الأظافر.



وأوضح المركز أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص الحديد؛ لذا ينبغي إمداد الجسم بعنصر الحديد من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل اللحوم والبقوليات والمكسرات ورقائق الشوفان.

كما قد يكمن سبب تقصف الأظافر في نقص الكالسيوم؛ لذا ينبغي إمداد الجسم بالكالسيوم من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل منتجات الألبان.

وقد يشير تقصف الأظافر أيضا إلى نقص بعض الفيتامينات في الجسم مثل A و B و C و D؛ لذا ينبغي إمداد الجسم بهذه الفيتامينات من خلال تناول الأغذية الغنية بها مثل الجزر والبطاطا الحلوة والقرع العسلي (فيتامين A) واللحوم والأسماك واللبن والبيض (فيتامين B) والبرتقال واليوسفي والكيوي والبروكلي والفلفل (فيتامين C) وصفار البيض والكبد والأسماك البحرية كالسلمون والرنجة والسردين (فيتامين D).

وإلى جانب التغذية السليمة، ينبغي أيضاً الاعتناء بالأظافر بشكل جيد، وذلك من خلال تطبيق حمامات الزيت مثل زيت اللوز أو زيت الزيتون.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تقصف الأظافر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ حيث قد يشير تقصف الأظافر حينئذ إلى أحد الأمراض مثل فطريات الأظافر وأمراض الغدة الدرقية والأمراض الجلدية والاضطرابات الهرمونية.

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