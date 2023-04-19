هذه النبتة "مفيدة جدا" لإزالة الكرش !

الوكيل الإخباري- يوصي خبراء صحة من يعانون البدانة ويشكون حجم "الكرش"، باللجوء إلى الزنجبيل المطحون ويقولون إن له مفعولا سريعا في إزالة الكرش.



وبحسب ما نقل موقع "ريجيم"، يعمل الزنجبيل على إذابة سريعة للدهون، مما يرفع من معدل الحرق ويجعل الجسم في حالة أكبر استعدادا لخسران السعرات الحرارية.

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ويقضي الزنجبيل على الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يحسن من كفاءة الدورة الدموية في الجسم، كما ينظف الجهاز الهضمي من مخلفات الطعام ويساعدعلى هضم الطعام بشكل أسرع والإستفادة من المادة المفيدة فيه.



يساعد الزنجبيل المطحون على حل مشاكل اضطرابات المعدة والغثيان وعلى توسيع الأوعية الدموية.



وينصح الخبراء بوضع القليل من الزنجبيل المطحون في إبريق به ماء، ثم تركه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم وضعه في كوب وتركه حتى يصبح فاترا وبدرجة حرارة مناسبة للشرب، ويمكن إضافة القليل من الليمون لها أو استخدام الزنجبيل المطحون وخلطه مع الماء الفاتر وشربه دون تسخين.



سكاي نيوز عربية

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