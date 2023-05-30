7 طرق لعلاج أملاح الكلى طبيعيًا

الوكيل الإخباري- يجب تنظيف الكلى من الأملاح بين حينٍ وآخر، لأنها قد تتطور إلى حصوات، التي تهدد الجسم بمجموعة من المضاعفات، خاصةً إذا تركت بدون علاج.

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نستعرض في التقرير التالي، طرق تنظيف الكلى من الأملاح، وفقًا لموقع "Healthline".



علاج أملاح الكلى طبيعيًا



1- البقدونس

يلعب البقدونس دورًا كبيرًا في تنظيف الكلى من الأملاح، ويرجع السبب إلى خصائصه المدرة للبول، كما يتميز بقدرته الكبيرة على مكافحة البكتيريا الموجودة في الجهاز البولي.



2- خل التفاح

يتميز خل التفاح باحتوائه على نسبة عالية من حمض الستريك، الذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، بفضل قدرته على إذابة أملاح الكالسيوم.



3- الشبت

يوفر الشبت حماية كبيرة ضد الإصابة بحصوات الكلى وعدوى المسالك البولية، نظرًا لخصائصه المدرة للبول واحتوائه على فيتامين سي وفيتامين أ اللذين يساهمان في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات.



4- عصير التوت البري

يساعد عصير التوت البري على إذابة أملاح الكلى وعلاج التهاب المثانة، وهناك أدلة تفيد بأنه يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.



ولضمان الاستفادة من عصير التوت البري، ينصح بتحضيره في المنزل، لأن الأنواع المعلبة تحتوي على الكثير من السكريات.



5- الأعشاب البحرية

تقلل الأعشاب البحرية من خطر الإصابة بحصوات الكلى، لأنها فعالة في إذابة الأملاح، كما تمثل أهمية كبيرة لصحة الكبد والبنكرياس.



6- الزهرة الكوبية

عند تناول عشبة الزهرة الكوبية، يحصل الجسم على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، التي تساعد بدورها على حماية الكلى من الإصابة بالأمراض، لا سيما الحصوات.



7- عشبة سامبونج

يمكن الوقاية من حصوات الكلى عن طريق تناول عشبة سامبونج، لأنها قادرة على إذابة أملاح أوكسالات الكالسيوم.



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