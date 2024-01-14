3 فواكة شتوية للتخلص من اضطرابات النوم

الوكيل الإخباري - يعاني البعض من اضطرابات النوم، مما يتسبب في عددًا من التقلبات المزاجية الشديدة، والتي تأتي على هيئة حزن أو غضب، قد تتطور مع مرور الوقت إلى الإصابة بالاكتئاب، إلا أنه يمكن التخفيف من حٍدة أعراضه عن طريق تناول بعض الطرق الطبيعية.

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فواكة شتوية مفيدة للتخلص من الأرق



البرتقال

يوضح استشاري التغذية العلاجية، أن البرتقال من الفواكه الشتوية المفيدة للتخلص من اضطرابات النوم، مشيرًا إلى أنه من الممكن تناول ثمرة برتقال أو كوب عصير خالي من السكر قبل الذهاب إلى النوم، لأن ذلك يساعد على تحسين الذاكرة والأداء العقلي ويساهم في الحصول على الاسترخاء والنوم بشكل كافي وعميق.



الكاكا

ولفت ناجي، إلى أنه يمكن تناول الكاكا للمساعدة على النوم بشكل جيدًا، مشيرًا إلى أهمية عدم استهلاكها بكميات كبيرة نظرًا لأنها قد تتسبب في تفاقم الإسهال، خاصًة عند تناولها بكميات كبيرة، نظرًا لمحتواها العالي من الألياف الغذائية، التي تؤدي إلى زيادة حركة الأمعاء.



الموز

وأكد استشاري التغذية العلاجية، أنه يمكن أيضًا تناول الموز للشعور بالاسترخاء قبل النوم، موضحًا أنه يحتوي على عنصر غذائي يساهم في تحسين جودة النوم ليلًا، وهو حمض التربتوفان، الذي يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين، المعروف بقدرته على مكافحة الأرق وتخفيف التوتر.



نصائح للتخلص من الأرق

ونصح استشاري التغذية العلاجية ببعض النصائح للتخلص من اضطرابات النوم ومن بينها ما يلي:

- الابتعاد عن المشروبات المنبهة قبل النوم، لاحتوائها على مادة الكافيين، التي تؤدي إلى السهر ليلًا.

- شرب كوب من الحليب الدافئ أو شاي البابونج قبل النوم، لتهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات.

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