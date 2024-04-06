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السبت، 06-04-2024 09:07 ص

7 علاجات منزلية لحروق اللسان

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الوكيل الإخباري - إذا تعرض الشخص لحرق في اللسان، فمن المحتمل أن يعاني من عدم الراحة والحساسية، وعلى الرغم من أن حروق اللسان تكون مزعجة، إلا أنها في كثير من الأحيان ليست خطيرة، وعادة يكون من المفيد تناول المشروبات الباردة والوجبات الخفيفة المبردة.

علاج حروق اللسان في المنزل

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1. شطف اللسان بالماء البارد
يجب أن يشطف اللسان فورًا بالماء البارد أو وضع مكعبات الثلج لتبريد المنطقة وتخفيف الالتهاب.
يحتوي الثلج على خصائص مخدرة، لذا فإن شرب الماء المثلج أو وضع مكعب الثلج سيساعد في تخفيف حدة حرق اللسان.

 

2. شرب السوائل الباردة
شرب السوائل الباردة مثل الماء، الحليب، أو شاي الأعشاب المهدئ لتخدير المنطقة المحروقة وتخفيف الألم.
وتجنب المشروبات الساخنة أو الحمضية، حيث يمكن أن تسبب تهيجًا للسان المحروق.


3. تجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية
من الضروري تجنب تناول الأطعمة الحارة أو الحمضية أو الصلبة التي يمكن أن تزيد من تفاقم المنطقة المحروقة وتؤخر عملية التئامها.


4. استخدم العسل
يشير تحليل 26 تجربة إلى أن العسل كان الأكثر نجاحًا في شفاء الحروق والجروح الجزئية التي أصيبت بالعدوى بعد الجراحة.
ويمكن وضع كمية صغيرة من العسل مباشرة على المنطقة المحروقة من اللسان، حيث يحتوي العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في تهدئة وشفاء الأنسجة المحروقة.


5. استخدم جل الصبار
وضع كمية صغيرة من جل الصبار الطبيعي على المنطقة المحروقة من اللسان يساعد في علاجه، حيث يحتوي الصبار على خصائص تبريد ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الألم وتعزيز الشفاء.

 

6. تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة
الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والالتهاب، ويجب اتباع التعليمات الموجودة على العبوة واستشارة الصيدلي إذا كنت تعاني من أي حالة صحية أو تأخذ أدوية أخرى.


7. الابتعاد عن التدخين 
ينصح بتجنب التدخين أثناء تعافي اللسان المحروق، حيث يمكن أن يزيد من الاحتقان ويعيق عملية الشفاء.

 

الكونسلتو 

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