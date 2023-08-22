7 علامات تؤكد أنك بصحة جيدة

الوكيل الإخباري - عادًة ما تظهر بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض أو مشكلة صحية معينة أو نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، وفي الوقت نفسه، فإن هناك علامات على صحة الجسم.

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علامات تدل أنك بصحة جيدة



1- الاستمتاع بالطاقة

في حال كانت مستويات الطاقة في الجسم جيدة، وكان الشخص لا يشعر بالإرهاق من ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة، فإن هذا يعني أن الجسم بصحة جيدة.



2- قوة الذاكرة

تعتبر الذاكرة القوية سواء طويلة أو قصيرة المدى علامة على صحة الدماغ، ولا داعي للقلق في حال نسيان بعض الأشياء البسيطة.



3- لون البول

إذا كان لون البول أصفر فاتح، فإن هذا يدل على أن الجسم رطب بشكل جيد، ولا يعاني من الجفاف، وهو أمر ضروري لأداء أعضاء وخلايا الجسم وظائفها بنجاح.



4- التئام الجروح

في حال التئام الجروح في الوقت المناسب، فإن هذا علامة على أن المناعة تتمتع بصحة عالية، وهو الجهاز الذي يحمي من الأمراض أو غيرها من الأجسام الغريبة الضارة.



5- صفاء البشرة

عندما تكون البشرة صحية وخالية من البثور والبقع وحب الشباب، كذلك لا يشعر الشخص بالرغبة في الحكة، فهذا انعكاس لصحة الجسم.



6- قوة الشعر

إذا لم تتساقط أكثر من 50 و100 خصلة شعر بشكل يومي، فقد يدل ذلك على وجود توازن هرموني وغذائي جيد في الجسم.



7- القدرة على المشي مسافات طويلة

إذا لم يكن لدى الشخص أي مشكلة في المشي لمسافات طويلة، لا يسبب ذلك ألمًا في المفاصل والعظام والعضلات، فإن هذا دليل على الاستمتاع بصحة جيدة.



ويمكن أيضًا تجربة صعود 4 مجموعات من السلم في وقت محدد للتأكد من عدم الشعور بالتعب وزيادة ضربات القلب والنهجان.

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