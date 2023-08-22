الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

إبلاغ نحو 29 ألف طالب بإدراج تخصصات الدبلوم المتوسط ضمن القبول الموحد

تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

الخارجية تتابع نقل 5 جثامين جواً لعائلة أردنية توفيت في السعودية

الذهب عالمياً يرفع ويتجاوز حاجز الـ 1900 دولار للأوقية

الدوريات الخارجية : كارثة مرورية كادت أن تحدث على طريق المفرق - الزرقاء

نقابة الأطباء تقرر تأجيل قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول

بيان من الضمان الاجتماعي للمدارس الخاصة في الأردن

السير: وفاة شخص و5 إصابات بحادث تصادم في إربد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الثلاثاء، 22-08-2023 11:53 ص

7 علامات تؤكد أنك بصحة جيدة

1461753603_strong2


الوكيل الإخباري - عادًة ما تظهر بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض أو مشكلة صحية معينة أو نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، وفي الوقت نفسه، فإن هناك علامات على صحة الجسم.

اضافة اعلان

 


علامات تدل أنك بصحة جيدة


1- الاستمتاع بالطاقة
في حال كانت مستويات الطاقة في الجسم جيدة، وكان الشخص لا يشعر بالإرهاق من ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة، فإن هذا يعني أن الجسم بصحة جيدة.


2- قوة الذاكرة
تعتبر الذاكرة القوية سواء طويلة أو قصيرة المدى علامة على صحة الدماغ، ولا داعي للقلق في حال نسيان بعض الأشياء البسيطة.


3- لون البول
إذا كان لون البول أصفر فاتح، فإن هذا يدل على أن الجسم رطب بشكل جيد، ولا يعاني من الجفاف، وهو أمر ضروري لأداء أعضاء وخلايا الجسم وظائفها بنجاح.


4- التئام الجروح
في حال التئام الجروح في الوقت المناسب، فإن هذا علامة على أن المناعة تتمتع بصحة عالية، وهو الجهاز الذي يحمي من الأمراض أو غيرها من الأجسام الغريبة الضارة.


5- صفاء البشرة
عندما تكون البشرة صحية وخالية من البثور والبقع وحب الشباب، كذلك لا يشعر الشخص بالرغبة في الحكة، فهذا انعكاس لصحة الجسم.


6- قوة الشعر
إذا لم تتساقط أكثر من 50 و100 خصلة شعر بشكل يومي، فقد يدل ذلك على وجود توازن هرموني وغذائي جيد في الجسم.


7- القدرة على المشي مسافات طويلة
إذا لم يكن لدى الشخص أي مشكلة في المشي لمسافات طويلة، لا يسبب ذلك ألمًا في المفاصل والعظام والعضلات، فإن هذا دليل على الاستمتاع بصحة جيدة.


ويمكن أيضًا تجربة صعود 4 مجموعات من السلم في وقت محدد للتأكد من عدم الشعور بالتعب وزيادة ضربات القلب والنهجان.

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعراض-واسباب-انخفاض-ضغط-الدم-وعلاج-فوري-للحالة

أسباب انخفاض ضغط الدم وأعراضه

shutterstock_651308671-scaled

ما اسباب نزيف الدماغ المفاجئ؟

9999

هذا المرض قد يصيب مليار شخص بحلول 2050

ل

طريقة بسيطة للكشف عن مشاكل صحية خطيرة

مريضة 2

طبيب يحذر: هذه الأمراض قد تسبب الغيبوبة

2023_8_21_20_3_29_951

لمحبي البطاطا.. 4 أخطاء تقلل من فوائدها