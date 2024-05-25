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السبت، 25-05-2024 01:11 م

كل ما تحتاجين معرفته عن ارتفاع ضغط الدم الشبابي

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الوكيل الإخباري - قد يعتقد بعضهم أن ارتفاع  ضغط الدم، مشكلة صحية تخص كبار السن فقط، لكن الواقع يثبت أن الشباب ليسوا بمنأى عن هذا المرض. 

وتتزايد حالات ارتفاع ضغط الدم بين الشباب بشكل واضح، حيث يصيب هذا المرض 1 من كل 8 بالغين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، وذلك حسب دراسة نشرها موقع Ahajournals. 

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أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الشباب
وتشمل أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الشباب مجموعة متنوعة من العوامل التي  يمكن أن تزيد خطر الإصابة، ومن أبرزها:
- متلازمة التمثيل الغذائي: تساهم أيضًا في الإصابة بأمراض القلب وداء السكري.
تراكم الدهون الزائدة: خاصة حول الخصر والصدر.
- ارتفاع الكوليسترول: وداء السكري ومقاومة الأنسولين. 
- متلازمة توقف التنفس أثناء النوم: تؤدي إلى انقطاع التنفس الطبيعي أثناء النوم.
- أمراض الكلى: وتضيق الشرايين المغذية للكلى.
- خلل في الغدة الدرقية: مثل خمول أو فرط نشاط الغدة.
متلازمة كوشينغ: وزيادة مستويات هرمون الألدوستيرون.
- التدخين والسمنة: اتباع نظام غذائي غير صحي، وعدم ممارسة الرياضة، والإجهاد النفسي والتوتر.

 

علاج ارتفاع ضغط الدم عند الشباب
يعتمد علاج ارتفاع ضغط الدم على مدى ارتفاع الضغط وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب. عادة ما ينصح الطبيب المصاب بتغيير نمط الحياة واتباع نمط صحي، يتضمن تناول غذاء مناسب وممارسة الرياضة. قد يكون هناك حاجة إلى استخدام الأدوية، ومن أشهرها:
- مدرات البول: تساعد على إزالة الماء الزائد من الجسم.
- حاصرات بيتا: تجعل القلب ينبض بمعدل أبطأ وبقوة أقل.
- مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين:  تتيح إرخاء الأوعية الدموية والوقاية من تلف الكلى. 
- حاصرات قنوات الكالسيوم: تساهم في إرخاء الأوعية الدموية

 

فوشيا 

 




 

 


 

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